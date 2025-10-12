AKTUÁLNE Požiar v Ružinove: Plamene zachvátili panelák, obyvatelia utekali z bytov!

BRATISLAVA – V bratislavskom Ružinove vypukol v nedeľu večer požiar v panelovom dome na Nevädzovej ulici. Plamene sa rozšírili na terase približne na 11. poschodí, pričom hustý dym zaplnil okolie. Obyvatelia bytov museli dom narýchlo opustiť.
Aktualizované 21:30 Požiar v bytovom dome na Nevädzovej ulici v bratislavskom Ružinove je uhasený. Situácia si vyžiadala aj evakuáciu ľudí. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„V nedeľu krátko po 19.50 h sme na linke 158 prijali oznámenie o požiari bytového domu na Nevädzovej ulici v Ružinove. Na miesto boli ihneď vyslané viaceré policajné hliadky spolu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, ktorí požiar uhasili,“ priblížila.
Požiar pravdepodobne vznikol na jednom z vyšších poschodí bytového domu a následne sa mal rozšíriť do štyroch bytov. „V dôsledku čoho na mieste prebehla evakuácia osôb,“ dodali policajti s tým, že bližšie okolnosti príčin vzniku požiaru sú predmetom vyšetrovania.
Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Informoval o tom ružinovský starosta Martin Chren s tým, že na mieste majú byť i osoby, ktorým ide o život a musia ich oživovať.
"V jednom z bytov v Retre, zrejme na 11. poschodí, vypukol pred pár minútami požiar, ktorý sa už začal rozširovať aj na vedľajšie balkóny. Na mieste už zasahuje niekoľko hasičských jednotiek a smeruje tam aj evakuačný autobus. Prosím, vyhnite sa “katastrofickej turistike” a nebráňte hasičom, záchranárom a policajtom v práci. Na mieste sú údajne aj osoby, ktorým ide o život a musia ich oživovať," informoval Martin Chren.
"Pri tak silnom požiari spravidla treba evakuovať mnoho bytov, možno aj celý vchod, kvôli hrozbe poškodenej statiky. Moji kolegovia z úradu budú na mieste a ak to bude nutné, poskytnú priestory na núdzové prespatie," doplnil Chren.
Správu budeme aktualizovať.