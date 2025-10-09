Mrazivé detaily TRAGÉDIE pri Heľpe: Obete boli z jednej obce, chlapec (7) prišiel o rodinu! Zasadá krízový štáb

HEĽPA - Slovenskom v stredu otriasla mimoriadne tragická nehoda. Pri ťažkej dopravnej nehode dvoch áut na ceste I/66 pri Heľpe v okrese Brezno zomrelo šesť ľudí vrátane 14-ročného chlapca. Prežil len jeden sedemročný chlapec, ktorý bol prevezený do nemocnice v Banskej Bystrici. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Polícia začala v prípade trestné stíhanie.
Aktualizované 10:25 Sedemročný chlapec, ktorý ako jediný prežil nehodu, podstúpil po prevoze do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici chirurgické zákroky. Uviedla to referentka komunikácie nemocnice Alena Šperková. „Pacienta sme prijali s početnými zraneniami. Podstúpil chirurgické zákroky a momentálne je pod dohľadom lekárov intenzívnej zdravotnej starostlivosti. Jeho stav naďalej monitorujeme,“ uviedla Šperková s tým, že viac informácií vzhľadom na citlivosť prípadu nateraz nie je možné poskytnúť.
Obete pochádzali zo Šumiacu, v obci zasadá krízový štáb
Obete tragickej dopravnej nehody na Horehroní pochádzali z obce Šumiac v Breznianskom okrese. V jednom aute sa viezla mladá rodina, v druhom mladí muži, ktorí sa vracali z práce. V obci sa uskutoční krízové stretnutie, na ktorom sa bude koordinovať pomoc pozostalým. Na sociálnej sieti o tom informoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK).
„Naši kolegovia z regionálnej kancelárie sú už v Šumiaci, kde zvolávajú krízové zasadnutie obecných poslancov, pomocných profesií a našich členov miestnej občianskej a preventívnej služby, aby sa ťažkú situáciu podarilo zvládnuť,“ priblížil úrad splnomocnenca s tým, že na mieste budú pozostalým rodinám pomáhať aj pracovníci krízovej linky pomoci IPčko.
Regionálna kancelária ÚSVRK v súčinnosti s obcou takisto pripravuje zriadenie transparentného účtu, ktorý pomôže rodinám s nákladmi na poslednú rozlúčku s blízkymi. „Veríme, že sa nám aspoň sčasti podarí zmierniť náročné nastávajúce dni všetkých pozostalých a pomôcť im v maximálnej možnej miere zvládnuť nesmierne ťažkú situáciu,“ uviedol úrad.
Nehoda má 6 obetí, prežil iba 7-ročný chlapec
Stredajšia večerná (8.10.) tragédia na ceste I/66 pri Heľpe má až šesť obetí. "Najmladšou obeťou nehody je, žiaľ, iba 14 ročný chlapec," informovala banskobystrická krajská polícia s tým, že ďalších 5 osôb, ktoré pri nehode zomreli, mali 36 rokov, 35 rokov, 23 rokov, 28 rokov a 20 rokov. Nehodu prežila len jedna osoba a to chlapček vo veku 7 rokov. V oboch autách sa podľa Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity nachádzali rómske rodiny. Rodičia aj brat 7-ročného chlapca, ktorý prežil, zahynuli pri nehode.
Nešťastie potvrdilo aj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, ktoré na tiesňovú linku 155 prijali volanie o čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel v okrese Brezno. Hlásenie o ťažkej nehode prijali od Krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby posádky RZP Pohorelská Maša, RLP Brezno a RZP Muránska Huta.
"Medzi účastníkmi sa nachádzali aj dve maloleté osoby, z ktorých, žiaľ, jedna svojim zraneniam podľahla na mieste a druhej bola poskytnutá prednemocničná zdravotná starostlivosť a následne bola transportovaná na urgentný príjem Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici," konkretizuje Záchranná zdravotná služba NsP Brezno. Chlapca čaká náročná operácia.
Na mieste zasahovali aj hasiči, ktorí taktiež zohrali nezastupiteľnú úlohu. "Zasahujúci príslušníci a členovia Dobrovoľných hasičských zborov obcí Heľpa a Závadka nad Hronom zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru, úniku prevádzkových kvapalín, proti pohybu, vyslobodzovali osoby z dvoch havarovaných osobných motorových vozidiel pomocou hydraulického vyslobodzovacieho náradia, asistovali posádkam Zdravotnej záchrannej služby pri resuscitácii a ošetrení zranených osôb, prehľadávali okolie dopravnej nehody z dôvodu podozrenia ďalších účastníkov nehody," konkretizovali hasiči. Dodávajú, že počas trvania zásahu bola doprava na štátnej ceste 1/66 uzavretá v oboch jazdných pruhoch.
Polícia začala trestné stíhanie
"V súvislosti s touto tragédiou bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Na miesto boli prizvaní znalci z odboru cestnej dopravy a tiež z odboru súdneho lekárstva. Všetky okolnosti, za ktorých k tragickej zrážke vozidiel došlo budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania," uviedla v stredu neskoro večer polícia.
Hasičský záchranný zbor aj polícia vyjadrujú pozostalým úprimnú sústrasť. "Je nám nesmierne ľúto každého jedného vyhasnutého života na cestách," vyhlásili a prosia všetkých vodičov, aby jazdili opatrne, s rešpektom a s rozvahou.
Úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí vyjadril prezident SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR Richard Raši, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister zdravotníctva Kamil Šaško aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.