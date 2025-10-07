Vážna dopravná nehoda v Krásne nad Kysucou: Traja ľudia utrpeli zranenia

KRÁSNO NAD KYSUCOU - Traja ľudia sa zranili pri pondelkovej (6. 10.) popoludňajšej dopravnej nehode na ceste I/11 v Krásne nad Kysucou. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.
Na hlavnom cestnom ťahu cez Kysuce sa krátko po 13.30 h zrazili kamión a dve osobné autá. „Hasiči havarované vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru, poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a pomohli s ich naložením do vozidiel záchrannej zdravotnej služby a vrtuľníka,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo.
Podľa informácií leteckej záchrannej služby Air Transport Europe sa najvážnejšie zranil 34-ročný vodič jedného z osobných áut, ktorý po vymrštení z vozidla utrpel úraz hlavy s otrasom mozgu a zlomeninu dolnej končatiny. V stabilizovanom stave ho vrtuľníkom transportovali do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline.