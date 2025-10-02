Tragédia v košickách oceliarňach stála život jedného robotníka (†39): Nešlo o prvý úraz tohto týždňa!

KOŠICE - Počas štvrtkového doobedia došlo v košických oceliarňach na východe k závažnej nehode, ktorá sa skončila tragédiou. Počas práce jeden z 39-ročných pracovníkov prišiel o život, no počas tohto týždňa už ide o druhý vážny úraz!
O tragédii informoval portál noviny.sk. Podľa portálu TV JOJ totiž ide už o dva vážne úrazy v priebehu jediného týždňa v tom istom závode. Pri manipulácii prišiel o život pracovník externého dodávateľa. Aj privolaní záchranári už boli bezmocní.
Všetko sa malo stať okolo 11:00 hodiny na pracovisku kde sa pripravuje surovina, z ktorej sa neskôr vyrába surové železo. Ide o priestor s vysokými pecami. Muža náhle niečo ťažké privalilo. Po nehode prišiel na miesto aj obhliadajúci lekár.
Nehodu potvrdil aj závod
Úraz prišiel počas opravy a pri nej na 39-ročného muža spadla šachta. Pracovník po všetkom len ostal nehybne ležať na zemi. "Musíme, žiaľ, potvrdiť, že dnes došlo v priestoroch divízneho závodu Aglomerácia k smrteľnému úrazu zamestnanca dodávateľskej firmy. Pociťujeme pritom úprimnú sústrasť s pozostalými. Detaily a príčiny udalosti sú predmetom vyšetrovania oddeleniami pre bezpečnosť práce a nie sú obsahom na ďalšie zverejňovanie," skonštatoval pre TV JOJ hovorca USS Košice Ján Bača.