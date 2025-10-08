Slovensko hlási nárast respiračných ochorení: Máme najvyššie čísla za posledné roky, čo funguje na vírusy a baktérie?

Jeseň sa už tradične spája so zvýšenou chorobnosťou, ktorá postupne zapĺňa čakárne všeobecných lekárov a pediatrov. Vyzbrojiť sa preventívnymi opatreniami, ktoré posilnia imunitu a udržia vírusy a baktérie na uzde by malo byť samozrejmosťou. Toto obdobie by ste rozhodne nemali podceňovať.
Až o 11 % viac chorých ako pred rokom
Situáciu sa neoplatí zľahčovať. Svedčí o tom fakt, že chrípková sezóna 2024/2025 zaznamenala nárast chorobnosti až o 11 % v porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou. Konkrétne ide viac ako 1,5 milióna obyvateľov Slovenska, ktoré museli vyhľadať lekára, čo je skutočne vysoké číslo.
Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji a to najmä vo veku od 20 do 59 rokov. Nasledoval Trnavský a Trenčiansky kraj s najvyšším počtom chorých taktiež v produktívnom veku. Najnižšia evidovaná chorobnosť bola v Košickom kraji.
Covid ako jedno z dominujúcich ochorení
Medzi častou komplikáciou, ktorá preverí ľudský organizmus, je okrem chrípky aj COVID-19. Ten, rovnako ako po minulé roky, zohráva významnú úlohu v podiele ochorení. Je vírusového pôvodu a spôsobuje prevažne respiračné problémy.
Zatiaľ čo príznaky pri chrípke pocíti človek takmer ihneď, v prípade covidu je nástup symptómov pozvoľnejší. Niektorí pociťujú stratu čuchu a chuti, iní slabosť svalstva, únavu, horúčku, kašeľ, či bolesť hrdla. V každom prípade platí, že vždy je lepšia prevencia než liečba.
Antibiotiká nemusia vždy pomôcť
Mnohí zvyknú pri chrípke alebo jej príznakoch siahať po antibiotikách, no tie však nezaberajú na všetky príznaky ochorení. Až 90 % ochorení, napríklad spomínanú bolesť hrdla, totiž spôsobujú baktérie a vírusy, na ktoré antibiotiká nezaberajú. Nemali by ste ich preto zbytočne nadužívať. Práve vtedy však nastupuje záchrana v podobe Tantum Verde Duo, ktorý pôsobí protizápalovo a lieči vírusy, baktérie aj kvasinky. Tie spôsobujú aj spomínaný COVID-19.
Jeho sila spočíva najmä v antibakteriálnom účinku. Pomôže vám pri začínajúcich ťažkostiach spojených s podráždením, bolesťou a zápalom hrdla či ústnej dutiny. Ak ho použijete včas, môže zamedziť ďalšiemu rozvoju zápalu. Je určený deťom od 6 rokov a dospelým, pričom navyše neobsahuje cukor, takže je vhodný aj pre diabetikov. Cenným plusom je tiež praktická tryska s dávkovaním.
Akútna pomoc pri ťažkej bolesti hrdla
Ak ste podcenili príznaky a zobudili sa s ťažkou bolesťou hrdla, aj v tomto prípade existuje riešenie. Tantum Verde Spray Forte, s najvyšším obsahom účinnej látky v jednom vstreknutí, lieči intenzívnu bolesť a zápal hrdla a ústnej dutiny. Úľavou bude rozhodne jeho tíšiaci účinok a jemná mätová príchuť. Pomôže vám aj v prípade, že máte nepríjemné problémy s prehĺtaním.
Tento sprej je však kvôli silnému zloženiu určený len dospelým. Pre deti od 6 rokov siahnite pri silnejšej bolesti po alternatíve v podobe pastiliek Tantum Verde, ktoré majú minimum nežiaducich účinkov. Sú vhodné aj pri problémoch so žalúdkom či pre spomínaných diabetikov.
Pri prvých príznakoch, aj silnej bolesti
Choroby si nevyberajú a čakárne sa zapĺňajú ako deťmi či produktívnymi ľuďmi, tak aj seniormi. Vy si však vybrať môžete. Tantum Verde Duo sa vždy oplatí mať doma, nakoľko nikdy neviete, kedy môžete pocítiť prvé príznaky bolesti v hrdle. Nie je nič lepšie, ako mať doma po ruke liek, ktorý ničí vírusy, baktérie a kvasinky a navyše má protizápalový účinok.
No a ak sa bolesti v hrdle stanú skutočne silnými, je správnym bojovníkom proti nim Tantum Verde Forte Spray pre dospelých. Medzi Slovákmi je mimoriadne obľúbený a patrí medzi najčastejšie voľby pri akútnych bolestiach hrdla.
Advertoriál pripravený v spolupráci s Tantum Verde.