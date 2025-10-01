Poslanci Národnej rady opäť zasadli do lavíc: Schválili TIETO nové zákony

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili nový zákon o adresnej energopomoci. O zákone rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Domácnosti tak budú od budúceho roka dostávať adresnú pomoc a ku koncu tohto roka dôjde k ukončeniu doterajšej plošnej kompenzácie nákladov na energie.
„Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť vhodný a primeraný právny a inštitucionálny rámec na poskytovanie pomoci so zvýšenými cenami energií (elektrina, plyn a teplo) energetickým domácnostiam v rozsahu a forme ustanovenej nariadením vlády,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe. Zákon upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, ako aj práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci. Nárok na pomoc budú mať domácnosti, ktorých príjem bude nižší, ako stanoví nariadenie vlády.
Energopomoc pre obyvateľov bude podľa návrhu poskytovaná prostredníctvom určenia ceny v elektroenergetike, plynárenstve alebo tepelnej energetike a podmienok ich uplatnenia alebo prostredníctvom energopoukážok. O tom, kto má na ňu nárok a v akej forme, bude domácnosti informovať MH elektronicky. Ten, komu nebola poskytnutá adresná energopomoc, môže túto skutočnosť namietať do 60 dní odo dňa, kedy vzniklo alebo malo vzniknúť právo na túto pomoc, alebo odo dňa doručenia energopoukážky, ak sa namieta výpočet jej hodnoty.
Poslanci odmietli viaceré opozičné pozmeňujúce návrhy
Nariadením vlády bude stanovený okrem iného druh pobytu na adrese odberného miesta, ktorý musí spĺňať fyzická osoba tvoriaca energetickú domácnosť, rozsah údajov, z ktorých sa vypočíta príjem na účely výpočtu bonity energetickej domácnosti, či podrobnosti o spôsobe výpočtu bonity energetickej domácnosti a výpočet koeficientu veľkosti energetickej domácnosti. MH získa údaje o domácnostiach na výpočet adresnej energopomoci z nového registra odberných miest. Po výpočte sa tieto informácie automaticky zmažú bez zbytočného odkladu.
Poslanci odmietli viaceré opozičné pozmeňujúce návrhy. Ján Hargaš a Ivan Štefunko (obidvaja PS) navrhli doplniť ustanovenie, podľa ktorého by bola fyzická osoba oprávnená odmietnuť spracúvanie svojich údajov na účel energopomoci, čím by stratila nárok na túto pomoc v nasledujúcom kalendárnom roku. Druhým návrhom chceli umožniť fyzickým osobám požiadať o informáciu o tom, v akom rozsahu sa pristupovalo k ich osobným údajom za účelom vyhodnotenia nároku na adresnú energopomoc. Zákonodarcovia odmietli aj pozmeňujúci návrh Mariána Viskupiča (SaS) ohľadom zavedenia stropu na prevádzkové výdavky súvisiace s energopomocou na úrovni 3 %. Zákon bude účinný od 10. októbra tohto roka.
Okruh ľudí, ktorí by mohli poberať ošetrovné na blízku osobu, sa nerozšíri
Ľudia, ktorí sa starajú o chorú blízku osobu a žijú s ňou v jednej domácnosti, no nie sú v manželskom zväzku, nebudú mať nárok na ošetrovné. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov opozičnej SaS. „Skutočnosť, že ošetrovné je v súčasnosti možné poberať len na členov rodiny, výrazne znevýhodňuje osoby, ktoré síce žijú spoločne v jednej domácnosti, ale vychádzajúc zo zákona nespĺňajú podmienky definície rodiny,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe s tým, že na tento problém upozornila vlani aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2024.
Na základe údajov z roku 2023 tvorili rodiny založené na voľnom zväzku alebo neúplné rodiny takmer 35 %. Súčasné znenie zákona je tak podľa opozičných poslancov diskriminujúce voči osobám, ktoré žijú v jednej domácnosti, no nie sú v manželskom zväzku. Nárok na ošetrovné im tak nevzniká.
„Najmä v prípade osôb s vážnym zdravotným znevýhodnením tak tieto domácnosti prichádzajú o finančné zdroje, ktoré by im zvýšené náklady spojené so starostlivosťou o túto osobu mohli aspoň čiastočne vykompenzovať. Rozšírenie nároku na ošetrovné aj na blízke osoby spoločne žijúce v domácnosti odôvodňujeme aj súčasnou potrebou reflektovať aktuálne spoločenské a demografické trendy na Slovensku, ktoré sa časom menia,“ dodali predkladatelia.
Poslanci akceptovali výhrady prezidenta k zákonu o prioritných okresoch
Poslanci v stredu opätovne schválili nový zákon o podpore prioritných okresov, vyhoveli pritom pripomienkam prezidenta SR Petra Pellegriniho. Ten v júni zákon nepodpísal a vrátil ho na opätovné prerokovanie Národnej rade (NR) SR. Problémom boli „prílepky“, ktoré môžu byť podľa neho v rozpore s Ústavou SR. Hlava štátu ich navrhla zo zákona vypustiť, s čím poslanci súhlasili.
Pripomienka hlavy štátu sa netýkala samotnej zmeny v systéme posudzovania prioritných okresov, ktorým štát oprávnene venuje zvýšenú pozornosť, ale takzvaného prílepku k tomuto zákonu, ktorým sa novelizovali zákon o obecnom zriadení a zákon o katastri nehnuteľností. Kancelária prezidenta SR v júni uviedla, že predmetné články sú podľa jej odborného stanoviska pravdepodobne v rozpore s ústavou, a preto ich prezident navrhol zo schváleného zákona o podpore prioritných okresov vypustiť.
Novelizácia zákonov o obecnom zriadení a o katastri mala podľa predkladateľov pomôcť vyriešiť vláde spory medzi samosprávami o ich hranice. Podľa zdôvodnenia prezidentského veta by však prijaté riešenie umožnilo rozhodovať v týchto prípadoch vláde aj bez súhlasu, či dokonca bez vyjadrenia jednej z dotknutých obcí, čo je podľa rozhodnutia Ústavného súdu SR z roku 2008 v rozpore s ústavou. Nový zákon o podpore prioritných okresov poslanci prvýkrát schválili 11. júna tohto roka. Postavenie regiónov na Slovensku sa má po novom hodnotiť na základe širšieho ukazovateľa regionálneho rozvoja a súčasný pojem najmenej rozvinuté okresy nahradia prioritné okresy. Zároveň ním zrušili doterajší zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov.
Poslanci neposunuli do 2. čítania nový daňový bonus na manželstvo
Nový mechanizmus podpory manželských zväzkov vo forme daňového bonusu na manželstvo sa nezavedie. Národná rada (NR) SR v stredu neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložil Richard Vašečka (Hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ). Navrhovaný daňový bonus mal byť poskytovaný od okamihu uzavretia manželstva a nárok na jeho uplatnenie by zanikol spolu so zánikom manželstva. Jeho výška sa mala postupne zvyšovať podľa dĺžky trvania manželstva. V prvých desiatich rokoch mal dosiahnuť sumu 30 eur mesačne, od desiateho do dvadsiateho roku by sa zvýšil na 60 eur a po dosiahnutí dvadsiateho roku manželstva by dosiahol maximálnu výšku 90 eur mesačne.
„Slovenská republika v súčasnosti čelí závažným demografickým výzvam, vrátane nízkej pôrodnosti a starnúcej populácie. V kontexte týchto trendov je kľúčové vytvárať opatrenia, ktoré podporia rodiny a posilnia podmienky pre výchovu detí. Manželstvo je ideálny nástroj na vytvorenie stabilného a bezpečného prostredia, ktoré je nevyhnutné pre zdravý vývoj detí,“ vysvetlil svoj návrh predkladateľ.
Brannú povinnosť bude možné dobrovoľne prebrať deň po dovŕšení 18 rokov
Veková hranica na dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti sa zníži. Po novom si ju bude môcť občan dobrovoľne prevziať od dňa nasledujúceho po dni, v ktorom dovŕši 18 rokov. Poslanci Národnej rady (NR) SR totiž v stredu schválili novelu zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti. Urobili tak cez pozmeňujúci návrh k zákonu o adresnej energopomoci.
„Občan, ktorému nevznikla branná povinnosť, môže dobrovoľne prevziať brannú povinnosť od dňa nasledujúceho po dni, v ktorom dovŕši 18 rokov veku, ak má trvalý pobyt na území SR. O povolení rozhoduje okresný úrad v sídle kraja na základe písomnej žiadosti občana,“ uvádza sa v legislatíve. Cieľom úpravy je umožniť vstup do Národných obranných síl (NOS) po dovŕšení 18 rokov. Dosiaľ mohli občania podľa aktuálne platnej legislatívy brannú povinnosť dobrovoľne prevziať od začiatku roka, v ktorom dovŕšili 19 rokov.
Novela prináša aj ďalšie zmeny. Po novom bude ako kvalifikačný predpoklad na výkon funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou vojak druhého stupňa, slobodník a desiatnik stačiť len nižšie stredné vzdelanie, nie odborné. Sprísňujú sa tiež podmienky na vyplatenie motivačného príspevku vo výške 600 eur pre vojaka operačných záloh. Novelou sa má tiež umožniť skrátiť motivačný príspevok o sumu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca za pracovné voľno poskytnuté na účely účasti na pravidelnom cvičení alebo plnení úloh ozbrojených síl.
Na autách by sa po novom mohlo využívať predné brzdové svetlo
Na autách by sa po novom mohlo využívať predné brzdové svetlo. Má sa totižto legislatívne zakotviť daný prvok ako dobrovoľné vybavenie motorových vozidiel kategórie M a N. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke z dielne skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR za koaličný Hlas-SD, ktorá v stredajšom hlasovaní prešla do druhého čítania. „Cieľom je legislatívne zakotviť možnosť použitia tohto prvku, ktorý podľa dostupných výskumov prispieva k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky tým, že poskytuje včasnú a jednoznačnú informáciu o spomaľovaní vozidla ostatným účastníkom cestnej premávky, najmä tým, ktorí sa nachádzajú pred vozidlom alebo sa k nemu blížia z protismeru,“ odôvodnili predkladatelia.
Svetlo by podľa ich návrhu malo byť zelené a vodiči by ho mali rozsvecovať a zhasínať súčasne s brzdovými svetlami vozidla. Hlas zároveň upozornil na to, že v súčasnej legislatíve chýbajú explicitné povolenie a technické špecifikácie pre predné brzdové svetlá. „Súčasný stav neumožňuje legálnu montáž a používanie tohto bezpečnostného prvku napriek jeho preukázanému potenciálu,“ skonštatoval.
Zaviesť sa má nový trestný čin poškodzovania vojnových pamätníkov
Zaviesť sa má nový trestný čin poškodzovania vojnových pamätníkov, vojnových hrobov a vojnových kultúrnych pamiatok. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú parlament v stredu posunul do druhého čítania. Do Národnej rady (NR) SR ju predložila skupina koaličných poslancov. „Konania, keď dochádza k systematickým poškodzovaniam vojnových hrobov, vojnových kultúrnych pamiatok, odkazu prvej a druhej svetovej vojny a de facto poškodzovaniu odkazu holokaustu, s ktorým víťazstvo nad fašizmom skoncovalo, je potrebné v dnešných časoch považovať za extrémistickejšie konania, ktoré je potrebné jednak spoločensky odsúdiť, ale aj prípadných páchateľov, ktorí majú v úmysle dopustiť sa obdobného konania, odradiť, respektíve udeliť im sankciu v podobe trestu pri dokonanom skutku,“ priblížila.
Predkladatelia upozornili na to, že polícia takéto prípady v súčasnosti rieši ako poškodzovanie cudzej veci či výtržníctvo. „S prihliadnutím na význam poškodených nehnuteľných alebo hnuteľných vecí je prinajmenšom z morálneho hľadiska potrebné nazerať na spáchanie uvedených skutkov ako na osobité skutky a odlišovať ich od poškodenia iných ‚bežných‘ vecí,“ dodali.
Za spôsobenie väčšej škody vojnového pamätníka by tak v prípade schválenia novely hrozil trest odňatia slobody až na dva roky. V prípade, ak by páchateľ spáchal čin z osobitného motívu, za krízovej situácie, ako verejný činiteľ, závažnejším spôsobom alebo by ním spôsobil značnú škodu, hrozilo by mu odňatie slobody na jeden rok až päť rokov. V prípade, ak by spáchal daný čin ako člen nebezpečného zoskupenia, spôsobil by ním škodu veľkého rozsahu alebo by ho spáchal na území požívajúcom ochranu, hrozil by mu trest odňatia slobody na dva až šesť rokov.
Poslanci nezrušili uznesenie o odmietnutí sankcií voči Rusku
Poslanci Národnej rady (NR) v stredu neschválili uznesenie, ktoré malo zrušiť Uznesenie NR SR o odmietnutí sankčnej politiky a obchodných obmedzení voči Ruskej federácii a ochrane ekonomických a energetických záujmov SR z júna tohto roka. Návrh predložila skupina opozičných zákonodarcov. „Navrhuje sa zrušiť Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o odmietnutí sankčnej politiky a obchodných obmedzení voči Ruskej federácii a ochrane ekonomických a energetických záujmov Slovenskej republiky, ktoré bolo prijaté na 35. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 5. júna 2025,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.
Z pôvodného uznesenia prijatého v júni vyplýva, že členovia vlády by nemali v medzinárodných organizáciách hlasovať za prijatie nových sankcií a obchodných obmedzení voči Ruskej federácii. Zároveň majú aktívne presadzovať opatrenia na stabilizáciu energetického trhu, elimináciu cenovej volatility a ochranu strategických záujmov slovenského hospodárstva.
Poslanci v stredu odmietli aj uznesenie NR SR k stanovisku Slovenskej republiky k sankčnej politike Európskej únie (EÚ) voči Ruskej federácii, ktoré rovnako predložila opozícia. Uznesením chceli potvrdiť, že spoločná sankčná politika je účinným nástrojom spoločnej zahraničnej politiky EÚ voči vládam nečlenských štátov únie, spoločnostiam, skupinám, organizáciám alebo jednotlivcom, ktorí svojím konaním porušujú základy medzinárodného práva, narúšajú mierové usporiadanie, či ohrozujú princípy demokracie. Chceli tiež zaviazať vládu SR, aby súhlasila so zavádzaním a využívaním sankčnej politiky EÚ voči Ruskej federácii ako reakcie na vojenskú agresiu na Ukrajine a porušovanie princípov medzinárodného práva.
Opozícia neuspela s návrhom na zákaz energetických nápojov do 15 rokov
Skupina opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR neuspela s návrhom na zákaz predaja energetických nápojov osobám mladším ako 15 rokov. Parlament totiž odmietol ich novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá mala danú zmenu priniesť.
„Vzhľadom na vedecky preukázaný výskyt zdravotných komplikácií u detí a mladistvých súvisiaci s konzumáciu nápojov s vysokým obsahom kofeínu a iných látok s obdobnými účinkami, ako aj vzhľadom na zvýšené riziko vzniku závislostí sme navrhovali zákaz predaja nápojov s obsahom kofeínu, taurínu alebo draslíka nad vymedzený limit osobám do 15 rokov veku,“ ozrejmili. Poukazovali pri tom na viaceré zdravotné riziká spojené s konzumáciou energetických nápojov. Zároveň pripomínali, že zákaz predaja energetických nápojov platí vo viacerých európskych krajinách.