Utorok30. september 2025, meniny má Jarolím, zajtra Arnold

Poslanci začali utorkové rokovanie návrhom zákona o adresnej energopomoci

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali utorkové rokovanie 39. schôdze návrhom zákona o adresnej energopomoci. Návrh prerokovávajú v druhom čítaní, do ktorého ho zákonodarcovia posunuli minulý týždeň. O zákone sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní, definitívne sa tak o ňom rozhodne už na aktuálnej schôdzi.

archívne video

Vyjadrenie strany KDH k zákonu o energopomoci (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ak bude zákon schválený, od budúceho roka budú domácnosti dostávať adresnú energopomoc. Ku koncu tohto roka zároveň dôjde k ukončeniu doterajšej plošnej kompenzácie nákladov na energie. „Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť vhodný a primeraný právny a inštitucionálny rámec na poskytovanie pomoci so zvýšenými cenami energií (elektrina, plyn a teplo) energetickým domácnostiam v rozsahu a forme ustanovenej nariadením vlády,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe.

Viac o téme: PoslanciZákonRokovanie Národná rada (NR) SRAdresná energopomoc
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Predsedníctvo aj Rada KDH
Predsedníctvo aj Rada KDH má rokovať aj o hlasovaní o novele ústavy
Domáce
Vláda môže kvôli konsolidácii
Vláda môže kvôli konsolidácii naraziť aj na VATIKÁN! Dôvodom je medzinárodná zmluva
Domáce
Ústavný expert Giba: Nová
Ústavný expert Giba: Nová úprava Ústavy musí rešpektovať existujúce hodnoty a záväzky
Domáce
FOTO Výtrysk radosti a zrada
Výtrysk radosti a zrada vo vlastných radoch: Politológovia pri novele ústavy neuhli pohľadom, koniec ilúzií?
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Správy
Tlačová konferencia Mariána Viskupiča (SaS) k aktuálnej politickej situácii
Tlačová konferencia Mariána Viskupiča (SaS) k aktuálnej politickej situácii
Správy
V Bratislave búrajú budovu legendárneho Bajkalu
V Bratislave búrajú budovu legendárneho Bajkalu
Správy

Domáce správy

FOTO Párty pre úradníkov s
Párty pre úradníkov s Kandráčovcami a akrobatmi zrušili na poslednú chvíľu: Kamenického úrad chcel minúť 135-tisíc
Domáce
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Poslanci začali utorkové rokovanie
Poslanci začali utorkové rokovanie návrhom zákona o adresnej energopomoci
Domáce
AKTUÁLNE FOTO HROZNÉ NEŠŤASTIE na železnici: Polícia hlási TRAGICKÉ následky
AKTUÁLNE FOTO HROZNÉ NEŠŤASTIE na železnici: Polícia hlási TRAGICKÉ následky
Bratislava

Zahraničné

tropická búrka Imelda
Tropická búrka Imelda priniesla silné dažde: Na Kube si vyžiadala dve obete
Zahraničné
Ursula von der Leyenová
Von der Leyenová môže pri hlasovaní o nedôvere rátať s podporou socialistov a liberálov
Zahraničné
Nicolás Maduro
Venezuelský prezident Maduro je pripravený vyhlásiť núdzový stav v prípade amerického útoku
Zahraničné
protest v Maroku
V Maroku zadržali desiatky mladých počas tretieho dňa protestov za reformy
Zahraničné

Prominenti

Michaela Homolková v seriáli
Vysnívala si rolu v Dunaji: Stačilo urobiť jedinú vec a má ju!
Domáci prominenti
Slávna dvojica šokovala fanúšikov:
Slávna dvojica šokovala fanúšikov: Po 19 rokoch manželstva išli OD SEBA!
Zahraniční prominenti
Michal Hudák
Hudák nedal nikomu šancu: Tajného hosťa uhádol do minúty, URAZIL do troch sekúnd
Domáci prominenti
FAUX PAS slávnej herečky:
FAUX PAS slávnej herečky: O číslo väčšie lodičky... Menšie nemali?!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Mladá matka prežila horor:
Mladá matka prežila horor: Žena opísala, čo prežívala počas kómy! Lekári to vôbec netušili
Zaujímavosti
Astronómovia objavili nový mesiac:
Astronómovia objavili nový mesiac: Desaťročia unikal ich pozornosti! Môže ísť o úlomok Mesiaca
Zaujímavosti
FOTO Desivý nález v opustenom
Mrazivý zážitok z Kanady: VIDEO Tajomné kroky a tiene v opustenom kláštore! Prieskumník si myslel, že tam je sám, OMYL
Zaujímavosti
Pri cukrovke sa nemusíte
Pri cukrovke sa nemusíte vzdať chutných jedál: Držte sa týchto rád
vysetrenie.sk

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce
Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk

Ekonomika

100 najvyhľadávanejších značiek na Slovensku: Kto kraľuje rebríčku a kto prekvapil?
100 najvyhľadávanejších značiek na Slovensku: Kto kraľuje rebríčku a kto prekvapil?
Druhý pilier láme rekordy: Aj po turbulenciách na trhoch je v pluse!
Druhý pilier láme rekordy: Aj po turbulenciách na trhoch je v pluse!
Prídeme definitívne o ruský plyn? Po Ukrajine avizuje stopku tranzitu aj Bulharsko!
Prídeme definitívne o ruský plyn? Po Ukrajine avizuje stopku tranzitu aj Bulharsko!
Legendárna FIFA či Need for Speed: Jednu z najväčších herných firiem sveta kupujú arabskí šejkova a Trumpov zať! (foto)
Legendárna FIFA či Need for Speed: Jednu z najväčších herných firiem sveta kupujú arabskí šejkova a Trumpov zať! (foto)

Šport

Legenda Bayernu blahoželá Stuttgartu k prestupu Woltemadeho: Gratulujem, že našli takého idiota
Legenda Bayernu blahoželá Stuttgartu k prestupu Woltemadeho: Gratulujem, že našli takého idiota
Premier League
Neskutočná smola! Slovenky prišli o medailu až po dodatočnom rozhodnutí arbitrov
Neskutočná smola! Slovenky prišli o medailu až po dodatočnom rozhodnutí arbitrov
Vodné športy
Avizované sa stalo skutočnosťou: FIFA trestala, kvalifikačná skupina o MS 2026 má nového lídra
Avizované sa stalo skutočnosťou: FIFA trestala, kvalifikačná skupina o MS 2026 má nového lídra
MS vo futbale
Z Budějovíc išiel hrať rovno na San Siro: Zo zelenáča bude v Miláne líder Slavie
Z Budějovíc išiel hrať rovno na San Siro: Zo zelenáča bude v Miláne líder Slavie
Liga majstrov

Auto-moto

Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Novinky
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky

Kariéra a motivácia

Nájdite nové talenty na Kariéra EXPO v Bratislave: Veľtrh príležitostí vám ponúka spôsob, ako nájsť kvalitných ľudí
Nájdite nové talenty na Kariéra EXPO v Bratislave: Veľtrh príležitostí vám ponúka spôsob, ako nájsť kvalitných ľudí
Pre zamestnávateľov
Bojíte sa spätnej väzby? Takto sa ju naučíte pýtať aj zvládať ako profík
Bojíte sa spätnej väzby? Takto sa ju naučíte pýtať aj zvládať ako profík
Motivácia a produktivita
Prečo stále nosia ženy 70 % bremena domácnosti? Pravda o rozdelení prác medzi mužmi a ženami, ktorá vás šokuje
Prečo stále nosia ženy 70 % bremena domácnosti? Pravda o rozdelení prác medzi mužmi a ženami, ktorá vás šokuje
Práca a voľný čas
Tiché výpovede a ešte tichšie odchody: Prečo ľudia prestávajú v práci bojovať?
Tiché výpovede a ešte tichšie odchody: Prečo ľudia prestávajú v práci bojovať?
Vyhorenie

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Ako skladovať jablká: Neukladajte ich blízko tejto zeleniny
Ako skladovať jablká: Neukladajte ich blízko tejto zeleniny
Skladovanie potravín
Šťava k pečenému mäsu: Tipy na dochutenie podľa druhu mäsa
Šťava k pečenému mäsu: Tipy na dochutenie podľa druhu mäsa
Rady a tipy

Technológie

Európska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciu
Európska demokracia bola na pokraji kolapsu. Takto sa Rusko snažilo ovládnuť európske voľby a zničiť dôveru v demokraciu
Hoaxy
Nová loď amerického námorníctva je ako zo sci-fi. Vie sa premeniť podľa potreby misie
Nová loď amerického námorníctva je ako zo sci-fi. Vie sa premeniť podľa potreby misie
Armádne technológie
Mach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanie
Mach 5 bez turbíny? Američania testujú motor, ktorý môže zmeniť vojnu aj cestovanie
Armádne technológie
Google Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dva
Google Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dva
Aplikácie a hry

Bývanie

Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik

Pre kutilov

Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Záhrada
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

NEHERA predstavila prvú upcyklovanú kolekciu v spolupráci s Gonoe: Mladí dizajnéri odmietajú tradičné normy a estetiku
Móda
NEHERA predstavila prvú upcyklovanú kolekciu v spolupráci s Gonoe: Mladí dizajnéri odmietajú tradičné normy a estetiku
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Párty pre úradníkov s
Domáce
Párty pre úradníkov s Kandráčovcami a akrobatmi zrušili na poslednú chvíľu: Kamenického úrad chcel minúť 135-tisíc
Definitívna stopka pre ruský
Domáce
Definitívna stopka pre ruský plyn: Bulharsko oznámilo dátum! Skloňujú sa dopady pre Slovensko a Maďarsko
NEŠŤASTIE na Orave! Osoba
Domáce
NEŠŤASTIE na Orave! Osoba padla do sedemmetrovej studne bez vody, neprežila
Slovensko zasiahla epidémia VŠÍ!
Domáce
Slovensko zasiahla epidémia VŠÍ! V TÝCHTO častiach krajiny je to najhoršie: Ľudia vykupujú lekárne

Ďalšie zo Zoznamu