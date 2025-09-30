Poslanci začali utorkové rokovanie návrhom zákona o adresnej energopomoci

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali utorkové rokovanie 39. schôdze návrhom zákona o adresnej energopomoci. Návrh prerokovávajú v druhom čítaní, do ktorého ho zákonodarcovia posunuli minulý týždeň. O zákone sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní, definitívne sa tak o ňom rozhodne už na aktuálnej schôdzi.
Ak bude zákon schválený, od budúceho roka budú domácnosti dostávať adresnú energopomoc. Ku koncu tohto roka zároveň dôjde k ukončeniu doterajšej plošnej kompenzácie nákladov na energie. „Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť vhodný a primeraný právny a inštitucionálny rámec na poskytovanie pomoci so zvýšenými cenami energií (elektrina, plyn a teplo) energetickým domácnostiam v rozsahu a forme ustanovenej nariadením vlády,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe.