Piatok19. september 2025, meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava

T. Drucker: V tomto školskom roku sa uskutoční elektronické testovanie maturity

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Slovensko je plne pripravené na elektronické testovanie maturity v školskom roku 2025/26. Na jar si budú môcť žiaci zvoliť, či budú chcieť byť testovaní elektronicky, alebo písomne. V budúcom roku tak nebude elektronická maturita povinná. Týkať sa to zatiaľ bude len externej časti slovenského a maďarského jazyka. Žiaci takisto dostanú predbežné výsledky. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) s tým, že tak napĺňajú míľnik z plánu obnovy.

Tk Tomáša Druckera na tému - Elektronická maturita: Praktický krok v digitalizácii školstva (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Elektronická maturitná skúška znamená, že študenti už nebudú musieť vypisovať papierovú podobu, ale budú môcť test absolvovať elektronicky na počítači,“ povedal Drucker. Riaditeľka odboru hodnotenia a monitorovania vzdelávania Ivana Pichaničová priblížila, že do eMaturity sa budú môcť žiaci prihlásiť od 21. októbra do 11. novembra.

Ivana Pichaničová
Zobraziť galériu (3)
Ivana Pichaničová  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Bude otvorená platforma pre žiakov a pre školy. Do 11. novembra si žiak môže vyskúšať otestovať sa v tom systéme a rozhodnúť sa, či si vyberie elektronickú, alebo papierovú formu,“ uviedla.

Drucker tvrdí, že aktuálne prebieha najväčšia digitalizácia škôl. Vybavené budú modernou technikou v objeme 225 miliónov eur. Zároveň ministerstvo na základe verejného obstarávania vybralo najúspešnejšiu ponuku technológie na eMaturitu, ktorá sa používa vo viac ako 100 krajinách.

T. Drucker: V tomto
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ide podľa ministra o platformu na elektronické testovanie a zároveň sa využíva aj pri testovaní PISA. V súčasnosti má rezort zakontrahovanú ponuku v hodnote 7,5 milióna eur na päť rokov vrátane prevádzky všetkých licencií, infraštruktúry. „Vychádza to približne na 100.000 testov ročne. To zodpovedá aj potrebe našich stredných škôl, počet maturantov je niekde okolo 40.000,“ poznamenal Drucker.

Viac o téme: Tomáš DruckerElektronické testovanie maturity
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Poslanci rokujú o návrhoch
Poslanci rokujú o návrhoch školských zákonov: Progresívne Slovensko ich nepodporí
Domáce
FOTO NEŠŤASTIE v Nemecku: Pod
NEŠŤASTIE v Nemecku: Pod Slovákmi sa zrútila plošina z výšky 38 metrov! Oliver (19) a Martin (23) bojujú o život
Domáce
minister školstva, výskumu, vývoja
Slovensko a Česko hľadajú riešenia na prilákanie nových učiteľov a zlepšenie vzdelávacieho systému
Domáce
FOTO Alarmujúca situácia v školstve
Alarmujúca situácia v školstve a desivé čísla NKÚ: Učiteľstvo mladých neláka a špičkové mozgy opúšťajú krajinu!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tk strany PS na tému: Plagiátor Susko
Tk strany PS na tému: Plagiátor Susko
Správy
Táto japonská metóda vám môže zachrániť život!
Táto japonská metóda vám môže zachrániť život!
Zoznam TV
Tk strany SaS: Aktuálna politická situácia
Tk strany SaS: Aktuálna politická situácia
Správy

Domáce správy

FOTO Podľa strany PS je
Podľa strany PS je novela zákona o sudcoch a prísediacich nástrojom šikanovania sudcov
Domáce
Hlasovanie v ankete MAMA
Hlasovanie v ankete MAMA ROKA 2025 je SPUSTENÉ! Podporte svojho favorita, pomôžte tam, kde je to najviac potrebné, a vyhrajte skvelé ceny!
Domáce
Polícia sa zaoberá videom,
Polícia sa zaoberá videom, na ktorom sa muž v Handlovej vyhrážal seniorom
Domáce
Slovenská pošta v Senici zatvára pobočku! Hlavná pošta predĺži otváracie hodiny
Slovenská pošta v Senici zatvára pobočku! Hlavná pošta predĺži otváracie hodiny
Regióny

Zahraničné

Taliban po siedmich mesiacoch
Taliban po siedmich mesiacoch prepustil z väzenia zadržiavaný britský pár
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Otvorili obálku s poslednými
Otvorili obálku s poslednými slovami Tomáša Garrigua Masaryka: Hlinku nazval hlupákom
Zahraničné
Masové zatváranie pláží pri
Masové zatváranie pláží pri Hurghade: Poplach kvôli žralokom, turisti sú v hoteloch
Zahraničné
Donald Trump
Trump opäť zaútočil na Sadiqa Khana: Jeden z najhorších primátorov na svete!
Zahraničné

Prominenti

KONIEC pre slovenského muzikálového
KONIEC pre slovenského muzikálového herca: VYHADZOV z divadla po 15 rokoch!?
Domáci prominenti
ROZVOD po 13 rokoch
ROZVOD po 13 rokoch a teraz: Prominentný pár si k sebe opäť hľadá cestu!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Brett James
Obrovská TRAGÉDIA: Držiteľ (†57) Grammy zahynul pri HAVÁRII LIETADLA!
Zahraniční prominenti
Hviezdna modelka bojuje s
Hviezdna modelka bojuje s vážnou diagnózou: Slová jej mamy lámu srdce!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Pacientku dobila železnou tyčou!
Žena sa sťažovala na bolesť zo strojčeka: NÁSILNÁ reakcia zubárky! Klientku dobila železnou tyčou
Zaujímavosti
Zadarmo a bez veľkej
Zadarmo a bez veľkej námahy: Týchto 5 európskych miest je ideálnych na preskúmanie pešo
dromedar.sk
Všetci si pri nej
Všetci si pri nej lámu hlavu: Jednoduchá matematická úloha rozdelila ľudí na dva tábory! Dokážete ju vyriešiť?
Zaujímavosti
Bojíte sa, že trpíte
Bojíte sa, že trpíte Alzheimerom? PRELOMOVÉ zistenie britských vedcov: Nový test odhalí prvé príznaky za tri minúty
Zaujímavosti

Dobré správy

Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk

Ekonomika

Zdražovanie, vyháňanie mozgov, zadusená ekonomika: Firmy varujú pred vládnym balíčkom, chcú ho zastaviť!
Zdražovanie, vyháňanie mozgov, zadusená ekonomika: Firmy varujú pred vládnym balíčkom, chcú ho zastaviť!
Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!
Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!

Šport

Druhý dych slovenského útočníka: Rozbehol gólostroj a chce vystrieľať európske poháre
Druhý dych slovenského útočníka: Rozbehol gólostroj a chce vystrieľať európske poháre
Slováci v zahraničí
Nevyhral grandslam, ale rozdával radosť: Československý velikán bol idolom žien a nepriateľom komunistov
Nevyhral grandslam, ale rozdával radosť: Československý velikán bol idolom žien a nepriateľom komunistov
ATP
Správa, aká sa neodvratne blížila: Hokejová legenda potvrdila koniec kariéry v jubilejnej sezóne
Správa, aká sa neodvratne blížila: Hokejová legenda potvrdila koniec kariéry v jubilejnej sezóne
NHL
FOTO Maria Šarapovová v hviezdnej spoločnosti: Dnes by ste ju nespoznali
FOTO Maria Šarapovová v hviezdnej spoločnosti: Dnes by ste ju nespoznali
WTA

Auto-moto

Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Predstavujeme
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Novinky
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
Doprava
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Novinky

Kariéra a motivácia

Digitálna gramotnosť pre zamestnancov: Prečo sa oplatí učiť AI nástroje
Digitálna gramotnosť pre zamestnancov: Prečo sa oplatí učiť AI nástroje
Rady, tipy a triky
Kariérny horoskop: Ktoré znamenia čaká silná jeseň a úspech v práci?
Kariérny horoskop: Ktoré znamenia čaká silná jeseň a úspech v práci?
O práci s humorom
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariera.sk TS
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Ako zamraziť huby a ako dlho vám v mrazničke vydržia
Ako zamraziť huby a ako dlho vám v mrazničke vydržia
Rady a tipy
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Kuracie prsia

Technológie

Ozempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspekt
Ozempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspekt
Veda a výskum
Japonská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotať
Japonská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotať
Vesmír
Lacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmi
Lacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmi
Armádne technológie
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Armádne technológie

Bývanie

Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere

Pre kutilov

Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Záhrada
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Mini fashion ikony: Najštýlovejšie deti celebrít, ktoré už teraz sledujú milióny ľudí
Zahraničné celebrity
Mini fashion ikony: Najštýlovejšie deti celebrít, ktoré už teraz sledujú milióny ľudí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Otvorili obálku s poslednými
Zahraničné
Otvorili obálku s poslednými slovami Tomáša Garrigua Masaryka: Hlinku nazval hlupákom
Deti zo škôlky pri
Domáce
Deti zo škôlky pri Trnave skončili v nemocnici: Náhla nevolnosť a zvracanie! Prípad už riešia hygienici
Masové zatváranie pláží pri
Zahraničné
Masové zatváranie pláží pri Hurghade: Poplach kvôli žralokom, turisti sú v hoteloch
Martin (†39) sa zastal
Domáce
Martin (†39) sa zastal priateľky pred skupinou rómskych tínedžerov: Skončil ťažko dobitý, v nemocnici zomrel!

Ďalšie zo Zoznamu