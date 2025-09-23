Utorok23. september 2025, meniny má Zdenka, zajtra Ľubor, Ľuboš

Anna a Martin našli spôsob, ako pomôcť Slovákom s vlasovou rutinou: Za novinkou leteli až do Kodane

Prečo sa uspokojiť s priemernosťou, keď môžete mať luxus? Každodenná starostlivosť o vlasy môže byť výnimočná a účinná zároveň. Škandinávska kozmetika spája profesionalitu, kvalitu a inováciu, vďaka čomu sa tieto slová stávajú realitou. „Produkty do nášho eshopu vyberáme veľmi starostlivo a musíme byť sami presvedčení o ich kvalite," hovorí Anna, spoluzakladateľka eshopu KolagenDrink. „Vyhovuje nám, ak …

Analytik INESS Ďurana v rozhovore skritizoval konsolidáciu, neskrýva sklamanie
Videorozhovory
V Inkognite budú hádači perliť, Hudák riskol vtip o sestričkách a aha, čo povedal hosťovi Čeky!
Prominenti
Thália Král sa venuje aj dabingu. Počuť ju môžete v rozprávke Gabby a jej kúzelný domček vo filme
Prominenti

Domáce správy

Anna a Martin našli spôsob, ako pomôcť Slovákom s vlasovou rutinou: Za novinkou leteli až do Kodane
VIDEOROZHOVOR Nekompromisný analytik Ďurana o
Nekompromisný analytik Ďurana o Kamenického konsolidácii: Z fňukania ministra som bol sklamaný
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Peter Pellegrini
Prezident pri odhaľovaní plakety Jána Papánka v USA zdôraznil význam OSN
Domáce
Slovnaft zásadne mení plán CEZO: Nižšia kapacita, viac priemyselného odpadu a nové opatrenia
Slovnaft zásadne mení plán CEZO: Nižšia kapacita, viac priemyselného odpadu a nové opatrenia
Bratislava

Zahraničné

Drony narušili priestor letísk
Drony narušili priestor letísk v Osle aj Kodani! Dopravu museli na čas prerušiť
Zahraničné
Putinove útoky na Ukrajinu:
Putinove útoky na Ukrajinu: Sú stále brutálnejšie! Na TOTO sa šéf Kremľa spolieha
Zahraničné
Zničené budovy po ruskom
MIMORIADNY ONLINE Rusko zaútočilo na mestá Záporožie a Černihiv: Ukrajina mieri na Moskvu!
Zahraničné
FOTO Máme za sebou dramatické
Máme za sebou dramatické letné mesiace: Počet kolapsov a umrtí z tepla PRIBÚDA, prvé husle hrá globálne otepľovanie
Zahraničné

Prominenti

Ján Jackuliak
Herec Ján Jackuliak sa pobil s Milanom Ondríkom: Vážne zranenia!
Domáci prominenti
Na Jovinečka vytiahla jeho
Na Jovinečka vytiahla jeho EX Bianka ŠPINU: Poriadny podraz!
Domáci prominenti
Priveľa na jeden život!
Priveľa na jeden život! Slávna Romy Schneider to nemala ľahké... Zrada milenca a strašná smrť syna
Osobnosti
LÁSKA Belohorcovej a Hájka
LÁSKA Belohorcovej a Hájka vraj KONČÍ: Škandály, zrada a manželstvo poznačené niekoľkými NEVERAMI!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Na talianskom ostrove archeológovia
Fascinujúci objav na Sardínii: Staroveké hrobky odhaľujú život pred viac než 5 000 rokmi! TU žili víly?
Zaujímavosti
Plánujete dieťa? Vyrazte na
Plánujete dieťa? Vyrazte na výlet do Poľska: Sieť hotelov ponúka hosťom odmenu za počatie potomka!
Zaujímavosti
Podľa novej štúdie káva
Podľa novej štúdie káva podporuje dlhší život, avšak iba ak ju pijete TAKTO
vysetrenie.sk
Riziko vzniku rakoviny prsníka
Rakovina prsníka desí milióny žien: Chirurgička odhalila šokujúce pravdy, ktoré vám lekári nepovedia
Zaujímavosti

Dobré správy

Anna a Martin našli spôsob, ako pomôcť Slovákom s vlasovou rutinou: Za novinkou leteli až do Kodane
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
Ekonomika

Odborárom došla trpezlivosť: Vláda naložila pracujúcim účet 400 eur na hlavu – chystá sa veľký protest!
Odborárom došla trpezlivosť: Vláda naložila pracujúcim účet 400 eur na hlavu – chystá sa veľký protest!
Revolúcia v platoch: Už čoskoro si budete môcť pozrieť, koľko zarábajú vaši kolegovia!
Revolúcia v platoch: Už čoskoro si budete môcť pozrieť, koľko zarábajú vaši kolegovia!
Európska únia pritvrdzuje: Ropa z Ruska môže mať pre Maďarsko a Slovensko trpký koniec!
Európska únia pritvrdzuje: Ropa z Ruska môže mať pre Maďarsko a Slovensko trpký koniec!
Slovensko alarmujúco starne, na jedného dôchodcu zostanú len dvaja pracujúci: Kto bude robiť na penzie?
Slovensko alarmujúco starne, na jedného dôchodcu zostanú len dvaja pracujúci: Kto bude robiť na penzie?

Šport

Filip Mešár v prvom prípravnom zápase NHL: Online prenos zo súboja Montreal – Pittsburgh
Filip Mešár v prvom prípravnom zápase NHL: Online prenos zo súboja Montreal – Pittsburgh
Juraj Slafkovský
Prípad falošného účtovníctva je na konci: Legendárny Nedvěd spoznal trest
Prípad falošného účtovníctva je na konci: Legendárny Nedvěd spoznal trest
Serie A
Nemal konkurenciu a vyhral všetko, čo sa dalo: Ousmane Dembelé získal Ballon d'Or 2025!
Nemal konkurenciu a vyhral všetko, čo sa dalo: Ousmane Dembelé získal Ballon d'Or 2025!
Ostatné
Krásne gesto Fábregasovho tímu: Výťažok zo vstupeniek na pomoc tým, ktorí prišli o všetko
Krásne gesto Fábregasovho tímu: Výťažok zo vstupeniek na pomoc tým, ktorí prišli o všetko
Serie A

Auto-moto

Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
Doprava
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Začína sa obdobie veľkých rozhodnutí: Jesenná rovnodennosť môže zamiešať karty vo vašej práci
Začína sa obdobie veľkých rozhodnutí: Jesenná rovnodennosť môže zamiešať karty vo vašej práci
Motivácia a inšpirácia
Prečo by mala byť finančná gramotnosť základom kariéry?
Prečo by mala byť finančná gramotnosť základom kariéry?
Rady, tipy a triky
Máte problém nájsť kvalitných zamestnancov? Stovky talentovaných uchádzačov vás čakajú na Kariéra EXPO Bratislava
Máte problém nájsť kvalitných zamestnancov? Stovky talentovaných uchádzačov vás čakajú na Kariéra EXPO Bratislava
Pre zamestnávateľov
Gaudeamus Nitra 2025: Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre študentov
Gaudeamus Nitra 2025: Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre študentov
Som študent

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Výber receptov
Hovädzie na hrášku a brokolici: recept na sýty rodinný obed
Hovädzie na hrášku a brokolici: recept na sýty rodinný obed
Hovädzie stehno

Technológie

Brusel zaťahuje opraty. Facebook, TikTok aj Temu môžu dostať pokuty v miliardách
Brusel zaťahuje opraty. Facebook, TikTok aj Temu môžu dostať pokuty v miliardách
Správy
Netflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinka
Netflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinka
Filmy a seriály
Pápež Lev XIV. odmietol svojho AI klona. Elon Musk mu hneď poslal tvrdý odkaz
Pápež Lev XIV. odmietol svojho AI klona. Elon Musk mu hneď poslal tvrdý odkaz
Správy
Laserová zbraň Apollo zneškodnila 200 dronov, pričom ani nebola zapojená do elektriny. Takto vyzerá budúcnosť vojny!
Laserová zbraň Apollo zneškodnila 200 dronov, pričom ani nebola zapojená do elektriny. Takto vyzerá budúcnosť vojny!
Armádne technológie

Bývanie

5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo pôsobí lacno alebo zastaralo, aj keď taká nie je?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo pôsobí lacno alebo zastaralo, aj keď taká nie je?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy

Pre kutilov

Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Chalupa
Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Stavebný materiál

Stream naživo

Mindful eating: Takto sa konečne prestanete prejedať, naučíte sa počúvať vlastné telo a dostanete sa do formy
Chudnutie a diéty
Mindful eating: Takto sa konečne prestanete prejedať, naučíte sa počúvať vlastné telo a dostanete sa do formy
