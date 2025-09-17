Medvede sa pohybujú priamo v Kremnici: Mesto varuje! Objavili sa trus, poškodené ploty aj ovocné stromy

KREMNICA - Obyvatelia Kremnice spozorovali v posledných dňoch viacero pobytových znakov medveďa hnedého nielen v prímestských častiach, ale aj v intraviláne mesta. Na situáciu reaguje Mestská polícia aj Zásahový tím Štátnej ochrany prírody SR, ktoré monitorujú problémové lokality a vyzývajú ľudí k zvýšenej opatrnosti.
Podľa oficiálnych informácií mesta boli hlásené prípady v lokalitách Gróbňa a Gróbňový chodník, ale aj priamo v intraviláne – konkrétne na Zámockom námestí a v bývalom kempe v Partizánskej doline. Medvede po sebe zanechali stopy v podobe trusu, poškodených ovocných stromov či zničeného oplotenia.
Mesto situáciu konzultuje so Zásahovým tímom ŠOP SR (Stred) a prípad riešil aj Okresný úrad – odbor krízového riadenia. Mestská polícia zvýšila hliadkovanie v rizikových častiach Kremnice.
Čo robiť pri stretnutí s medveďom?
Zásahový tím odporúča, aby ľudia v prípade priameho stretnutia alebo prítomnosti medveďa v obývanej oblasti okamžite kontaktovali Zásahový tím Stred na čísle 0910 406 581 alebo e-mailom na zasahovytim@sopsr.sk. Každý výskyt, trus, stopy či škody spôsobené medveďom by mali obyvatelia hlásiť Mestskej polícii na linke 159, a ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu, treba volať 158 – OO PZ Kremnica.
Zvýšená opatrnosť sa odporúča najmä ráno a podvečer v lokalitách, kde boli znaky medveďa zaznamenané. Dôležité je aj pravidelné zbieranie popadaného ovocia v záhradách, keďže práve ovocie tieto šelmy do blízkosti obydlí najviac priťahuje. Mesto Kremnica apeluje na všetkých občanov, aby nepodceňovali riziko a dodržiavali odporúčania odborníkov.