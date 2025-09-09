Veľké ranné manévre v Bratislave: Nevybuchnutá bomba a policajti v pozore, evakuácia a zmena v doprave!

BRATISLAVA - Časť centra Bratislavy sa v utorok ráno od 6:00 hodiny evakuuje pre nález nevybuchnutej leteckej bomby z 2. svetovej vojny. Nález tejto nebezpečnej munície sa odohral ešte v pondelok 8. septembra večer. Evakuované sú priľahlé budovy v perimetri ulíc Mlynské nivy, Košická, Landererova, Pribinova, Dostojevského rad a Karadžičova. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave. Upozornilo aj na cestnú uzáveru po 9:00 hodine.
VIDEO Polícia vykonáva evakuáciu:
Evakuačná zóna na mape nižšie:
- polícia spustila evakuáciu oblasti pri Mlynských nivách,
- obyvatelia by sa mali pripraviť na pomerne netradičné dopoludnie, najmä z hľadiska prepravy v centre,
- od 9:00 do 11:00 hodiny budú niektoré linky mestskej hromadnej dopravy pozastavené,
- bezpečnostné zložky štátu chcú na zneškodnenie nájdenej bomby z 2. svetovej vojny využiť utorkové dopoludnie,
- s pyrotechnickými prácami plánuje polícia začať po 9:00 hodine a skončiť na pravé poludnie.
Aktualizované 8:05
Uzávierku v súvislosti s bombou bude mať aj Slovenská pošta. Dočasne sa tak uzatvoria dve pobočky, a to v obchodnom centre na Pribinovej ulici (Bratislava 18) a na Stanici Nivy (Bratislava 24). Informoval o tom Michal Petro zo Slovenskej pošty.
Klientom pošta odporúča využiť služby najbližších otvorených pôšt v iných častiach Bratislavy. Zároveň podotýka, že ani poštoví doručovatelia nebudú doručovať zásielky na uliciach, ktoré sú zahrnuté do bezpečnostného perimetra, teda Mlynské nivy, Košická, Landererova, Pribinova, Dostojevského rad a Karadžičova.
Aktualizované 7:46
Na miesto nálezu nebezpečnej bomby spred niekoľkých desaťročí dorazili hasičské zložky. Miestom sa ráno šíria rôzne informácie. Medzi inými aj tá, že sa čas ukončenia evakuácie môže predĺžiť o jednu hodinu, a teda na 10:00. Táto informácia však zatiaľ políciou nie je oficiálne potvrdená.
Bratislavské policajné zložky sú na nohách: Nevybuchnutá munícia v centre mesta a veľká evakuácia!
Aktualizované 7:42
Miestom nálezu bomby je rozostavaný objekt v blízkosti nákupného strediska Nivy.
"Evakuácia obyvateľov dotknutých ulíc musí byť vykonaná najneskôr do 09.00 h, keď sa začne s pyrotechnickými prácami," spresnila polícia. Pyrotechnické práce by mali byť ukončené do 12:00 hodiny.
Kľúčová bude deviata hodina ranná
Zároveň upozornila, že po 9:00 hodine uzatvorí okolité cestné komunikácie pre všetku dopravu. Pôjde o ulice Mlynské nivy, Košická, Prístavná od Plynárenskej, Most Apollo (obojsmerne), Landererova, Pribinova, Dostojevského rad po Krupkovu ulicu. "Žiadame vodičov, aby sa tejto oblasti vyhli a rešpektovali pokyny polície," vyzvali policajti.
MHD si dá v centre dvojhodinovú prestávku
Dopravný podnik Bratislava upozornil, že v čase od 9:00 do 11:00 hodiny bude okolie Mlynských nív, Mosta Apollo a Dostojevského radu bez obsluhy MHD.
Munícia bola v hlavnom meste nájdená v pondelok (8. 9.) večer pri výkopových prácach v areáli staveniska v blízkosti križovatky ulíc Landererova-Čulenova. Na miesto bola privolaná polícia aj s pyrotechnikmi. "Tí určili, že ide o leteckú 500 librovú bombu pochádzajúcu z obdobia II. svetovej vojny,“ uviedli policajti. Pyrotechnici bombu zaistili za účelom jej ďalšieho zneškodnenia. Polícia ubezpečuje obyvateľov, že im nehrozí nebezpečenstvo.
VIDEO Pri výkopových prácach v Bratislave našli nevybuchnutú bombu