V Malých Karpatoch sú pre verejnosť prístupné ďalšie dve jaskyne

BRATISLAVA - Medzi verejnosti prístupné jaskyne v Malých Karpatoch sa zaradili aj Zbojnícka jaskyňa a prírodná pamiatka Prielezná jaskyňa, ktoré sa nachádzajú v Borinskom krase pri obci Borinka. Vyplýva to z vyhlášky Okresného úradu Bratislava, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra.
