Polícia pátra po 26-ročnom Adamovi z Oravského Veselého: FOTO Nevideli ste ho?

ORAVSKÉ VESELÉ - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po nezvestnom 26-ročnom Adamovi Bugajovi z Oravského Veselého z okresu Námestovo. Informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Menovaný je nezvestný od 1. septembra, keď v poobedňajších hodinách odišiel na svojom osobnom motorovom vozidle značky Volkswagen Touran modrej metalízy z obce Zubrohlava. Odvtedy nepodal o sebe žiadnu správu. Miesto jeho súčasného pobytu a pohybu je neznáme,“ uviedla hovorkyňa.
Nezvestný je vysoký 175 centimetrov, má krátke tmavohnedé vlasy, modré oči a tetovanie na pravej ruke. Naposledy mal oblečené krátke nohavice čiernej farby, tričko s krátkym rukávom čiernej farby a nákrčník hnedosivej farby. „Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.