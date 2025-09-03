AKTUÁLNE Na diaľnici D1 havarovali kamióny! Úsek uzavreli

(Zdroj: Facebook/Sos Odtahova Sluzba)
PIEŠŤANY - Diaľnicu D1 v smere od Piešťan na Trenčín uzavreli. V úseku došlo k nehode viacerých kamiónov.
"Policajti sú aktuálne mieste dopravnej nehody na diaľnici D1 v smere od Piešťan na mesto Trenčín," informuje trnavská krajská polícia s tým, že došlo k nehode kamiónov. Polícia hlási smer úplne uzavretý, policajti vykonávajú odklon dopravy. Viac informácií poskytne, keď to situácia dovolí. Polícia vodičov vyzýva, aby sa sústredili na jazdu, aby bola pre všetkých bezpečná.
(Zdroj: Facebook/Dopravný servis - okres Piešťany a okolie/Peter B.)
Ako informuje Zelená vlna STVR, v danom úseku havarovalo viacero kamiónov, jeden z nich skončil prevrátený na boku a blokuje celú šírku diaľnice. Vodičom odporúča úsek obísť cez mesto Piešťany.