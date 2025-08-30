Sobota30. august 2025, meniny má Ružena, zajtra Nora

PRÁVE TERAZ Šéf SIS mal dopravnú nehodu: Luxusný športiak Pavla Gašpara a zdemolovaná značka!

Šéf SIS mal dopravnú nehodu. Aktualizujeme Zobraziť galériu (3)
Šéf SIS mal dopravnú nehodu. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

NITRA - Víkend pre šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara zrejme nezačal práve ideálne. Počas soboty ho totiž zastihla dopravná nehoda, ktorej bol priamym účastníkom. Jeho luxusný športiak ostal na okraji vozovky spolu so zdemolovanou značkou. Podobnú nehodu mal svojho času aj predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko, kde ale išlo o semafor.

S informáciou prišiel portál noviny.sk televízie JOJ. Všetko sa malo odohrávať v Nitre, presnejšie v lokalite pod Zoborom. Ide prevažne o štvrť s luxusnými domami.

Informácie o nehode podľa televízie potvrdzujú, že Gašpar bol jej účastníkom. 

PRÁVE TERAZ Šéf SIS
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: reprofoto noviny.sk)

Televízii sa Gašpar zveril, že je rád, že sa nikomu nič nestalo. Okolnosti nehody a dôvody, ktoré k nej viedli, nateraz nie sú známe, no z fotografií je jasné, že si to odniesla jedna z dopravných značiek.

Správu budeme aktualizovať.

Viac o téme: ZnačkaDopravná nehodaSISSlovenská informačná službaPavol Gašpar
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Slovenská informačná služba chce
Slovenská informačná služba chce posilniť personálne kapacity aj absolventmi stredných a vysokých škôl
Domáce
Poslanci výboru na kontrolu
Poslanci výboru na kontrolu SIS prerokovali výročnú správu tajnej služby
Domáce
AKTUÁLNE Šéf SIS podá
AKTUÁLNE Šéf SIS podá v súvislosti s údajným sledovaním Zdechovského trestné oznámenie
Domáce
Ilustračné foto
SIS sa stala súčasťou platformy ICE: Združuje spravodajské služby z Európy
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner ŠKP Bratislava Tomáš Kuťka: Skúsený súper naše chyby využil
Tréner ŠKP Bratislava Tomáš Kuťka: Skúsený súper naše chyby využil
Šport
Tréner Topoľčian Martin Valent: Ťažký zápas, som rád, že sme to vyhrali
Tréner Topoľčian Martin Valent: Ťažký zápas, som rád, že sme to vyhrali
Šport
Zuzana Kanócz si odbehla od troch detí a… vášnivé bozky s cudzím mužom!
Zuzana Kanócz si odbehla od troch detí a… vášnivé bozky s cudzím mužom!
Prominenti

Domáce správy

Nový školský rok sa
Nový školský rok sa začína: Polovica základných škôl sa bude učiť po novom
Domáce
Aktualizujeme PRÁVE TERAZ Šéf SIS
PRÁVE TERAZ Šéf SIS mal dopravnú nehodu: Luxusný športiak Pavla Gašpara a zdemolovaná značka!
Domáce
Analytik bije na POPLACH:
Analytik bije na POPLACH: Slováci už platia za byty viac ako v Aténach, či v Prahe, ŠOK Bratislava nie je najdrahšia!
Domáce
Gajary zažijú spanilú jazdu historických vojenských vozidiel – pozrite si trasu aj program
Gajary zažijú spanilú jazdu historických vojenských vozidiel – pozrite si trasu aj program
Malacky

Zahraničné

FOTO Postoj USA sa NEZMENIL:
Postoj USA sa NEZMENIL: Pentagón naďalej BLOKUJE použitie rakiet dlhého doletu, TAKTO to vidí prezident Trump
Zahraničné
POPLACH na ulici: Auto
POPLACH na ulici: Auto sa vyrútilo na skupinu ľudí pred podnikom, jeden z nich bol na mieste mŕtvy!
Zahraničné
Ministerstvo vnútra Rakúska čelí
Ministerstvo vnútra Rakúska čelí kybernetickému útoku: Narušil e-mailové účty
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko masívne
MIMORIADNY ONLINE Rusko masívne zaútočilo v Dnepropetrovskej oblasti: Obytné budovy začali horieť
Zahraničné

Prominenti

Hviezda Pobrežnej hliadky bojuje
Hviezda Pobrežnej hliadky bojuje s RAKOVINOU prsníka: FOTO... Podstúpila mastektómiu!
Zahraniční prominenti
Andrej Bičan s partnerkou
Trpké PRIZNANIE Bičana: Dostal sa do FINANČNÝCH PROBLÉMOV! Injekcia prišla od mladšej manželky
Domáci prominenti
Aktuálne foto vnútri!!! Cher
Hviezdna Cher (80) KLAME výzorom: Paparazzi FOTO... Veď vyzerá ako totálna MLADICA!
Zahraniční prominenti
FOTO VNÚTRI! BIZARNÝ OUTFIT známej Češky:
BIZARNÝ OUTFIT známej Češky: Módna polícia by ju okamžite brala do basy!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Nová DROGA modernej doby?
Nová DROGA modernej doby? Čaj, ktorý pobláznil svet: Japonci len krútia hlavou!
Zaujímavosti
Myslíte si, že len
Myslíte si, že len zapáchate? Vaše telo vám dáva VAROVNÉ signály
Zaujímavosti
Dom snov či katastrofa?
Dom snov či katastrofa? Tento bungalov pobavil internet: POZRITE, čo na ňom zaujalo ľudí!
Zaujímavosti
Vyčerpanosť, na ktorú nepomáha
Vyčerpanosť, na ktorú nepomáha ani káva! 7 dôvodov, prečo ste STÁLE unavení: Čo vaše telo tají?
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!
Nový plavecký komplex môžu Košičanom všetci závidieť: Pozrite si, čo všetko a za koľko ponúkne! (foto)
Nový plavecký komplex môžu Košičanom všetci závidieť: Pozrite si, čo všetko a za koľko ponúkne! (foto)
Ruská ropa po ukrajinských útokoch už opäť tečie na Slovensko: Saková posiela Ukrajine odkaz!
Ruská ropa po ukrajinských útokoch už opäť tečie na Slovensko: Saková posiela Ukrajine odkaz!

Šport

Pozícia, o akej Slovensko iba sníva: Česku v Európe závidime, čo by za to dal Slovan či Trnava
Pozícia, o akej Slovensko iba sníva: Česku v Európe závidime, čo by za to dal Slovan či Trnava
Česko
Eufóriu ligovej dediny vystriedala tvrdá realita: Nováčik reaguje na hrozný štart sezóny
Eufóriu ligovej dediny vystriedala tvrdá realita: Nováčik reaguje na hrozný štart sezóny
Slovensko
Rúben Amorim otvorene o konci v United: Zostal som šokovaný, ale toto sa zrejme nezmení
Rúben Amorim otvorene o konci v United: Zostal som šokovaný, ale toto sa zrejme nezmení
Premier League
VIDEO Vondroušová sa na US Open postarala o veľké prekvapenie, Sabalenková s hladkým postupom
VIDEO Vondroušová sa na US Open postarala o veľké prekvapenie, Sabalenková s hladkým postupom
Ženy

Auto-moto

Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Sedenie, ktoré vás nezničí: Ako si správne nastaviť pracovné miesto, aby vás nebolela chrbtica ani oči
Sedenie, ktoré vás nezničí: Ako si správne nastaviť pracovné miesto, aby vás nebolela chrbtica ani oči
Prostredie práce
Stratili ste prácu? Týchto 7 krokov vám pomôže zvládnuť neistotu a nájsť novú šancu!
Stratili ste prácu? Týchto 7 krokov vám pomôže zvládnuť neistotu a nájsť novú šancu!
Strata práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Výber receptov
Slivkový lekvár z panvice: Postačia slivky, cukor a správny postup
Slivkový lekvár z panvice: Postačia slivky, cukor a správny postup
Výber receptov

Technológie

Mapa sveta, ktorú poznáš, je zavádzajúca. Afrika to chce zmeniť. Svet v skutočnosti vyzerá takto
Mapa sveta, ktorú poznáš, je zavádzajúca. Afrika to chce zmeniť. Svet v skutočnosti vyzerá takto
Veda a výskum
Toto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen on
Toto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen on
Android
Hackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dát
Hackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dát
Bezpečnosť
Google potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiam
Google potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiam
Aplikácie a hry

Bývanie

Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových

Pre kutilov

10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
Recepty
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Dvor a záhrada
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
Záhrada
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Róby z filmového festivalu v Benátkach: Amal Clooney pútala pozornosť v 30-ročných šatách, oslnivá Emma Stone a ďalšie
Zahraničné celebrity
Róby z filmového festivalu v Benátkach: Amal Clooney pútala pozornosť v 30-ročných šatách, oslnivá Emma Stone a ďalšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
PRÁVE TERAZ Šéf SIS
Domáce
PRÁVE TERAZ Šéf SIS mal dopravnú nehodu: Luxusný športiak Pavla Gašpara a zdemolovaná značka!
Analytik bije na POPLACH:
Domáce
Analytik bije na POPLACH: Slováci už platia za byty viac ako v Aténach, či v Prahe, ŠOK Bratislava nie je najdrahšia!
POPLACH na ulici: Auto
Zahraničné
POPLACH na ulici: Auto sa vyrútilo na skupinu ľudí pred podnikom, jeden z nich bol na mieste mŕtvy!
August KONČÍ, počasie okamžite
Domáce
August KONČÍ, počasie okamžite mení svoju podobu: Na slnečné lúče ZABUDNITE, o pár hodín prídu búrky a lejaky!

Ďalšie zo Zoznamu