PRÁVE TERAZ Šéf SIS mal dopravnú nehodu: Luxusný športiak Pavla Gašpara a zdemolovaná značka!

NITRA - Víkend pre šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara zrejme nezačal práve ideálne. Počas soboty ho totiž zastihla dopravná nehoda, ktorej bol priamym účastníkom. Jeho luxusný športiak ostal na okraji vozovky spolu so zdemolovanou značkou. Podobnú nehodu mal svojho času aj predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko, kde ale išlo o semafor.
S informáciou prišiel portál noviny.sk televízie JOJ. Všetko sa malo odohrávať v Nitre, presnejšie v lokalite pod Zoborom. Ide prevažne o štvrť s luxusnými domami.
Informácie o nehode podľa televízie potvrdzujú, že Gašpar bol jej účastníkom.
Televízii sa Gašpar zveril, že je rád, že sa nikomu nič nestalo. Okolnosti nehody a dôvody, ktoré k nej viedli, nateraz nie sú známe, no z fotografií je jasné, že si to odniesla jedna z dopravných značiek.
Správu budeme aktualizovať.