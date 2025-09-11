Neplaťte viac, ako musíte: Lidl prichádza s novinkou, ktorá šetrí čas aj peniaze

Každý z nás si pri nákupoch rád dopraje kvalitné a chutné produkty, no zároveň nechce zbytočne míňať. Existuje riešenie, ktoré spája to najlepšie z oboch svetov, a to výbornú kvalitu za dostupné ceny.
Vďaka širokej ponuke privátnych značiek si môžete v Lidli vyskladať chutné jedlá či nápoje, a pritom minúť menej, než by ste čakali.
Kompletná grilovačka za cenu značkovej fľaše kečupu
Grilovanie patrí medzi obľúbené letné aktivity Slovákov. No ak ste si mysleli, že kvalitná grilovačka musí byť drahá, Lidl vás presvedčí o opaku. Zatiaľ čo jedna fľaša značkového kečupu stojí 4,99 eur, v Lidli za rovnakú sumu získate celý základ na chutné posedenie:
- jemný kečup Kania,
- plnotučnú horčicu Kania,
- bavorské grilovacie klobásky Grill & Fun,
- a čerstvú bagetku z pekárne Lidl.
Výsledkom je plnohodnotná grilovačka pre rodinu či priateľov.
Osviežujúci drink, ktorý poteší peňaženku aj chuťové poháriky
Ak hľadáte jednoduchý spôsob, ako pripraviť svieži miešaný drink, Lidl má pre vás riešenie. Kým za známy fernet zaplatíte 9,19 eur, v Lidli za rovnakú cenu vyskladáte celý osviežujúci set:
- fernet privátnej značky Allini,
- tonic s citrusovou príchuťou Freeway,
- a čerstvé citróny.
Za rovnakú cenu teda získate nielen kvalitný nápoj, ale aj doplnky, vďaka ktorým si doma jednoducho pripravíte miešaný drink na letný večer.
Známy letný hit kúpite ešte lacnejšie
Aperol Spritz je nápoj, ktorý sa stal symbolom leta. V reštauráciách či baroch si zaň priplatíte, ale Lidl ukazuje, že štýlový drink si môžete pripraviť aj doma, a to oveľa výhodnejšie. Fľaša originálneho aperitívu stojí 13,83 eur, no v Lidli si za túto cenu odnesiete celý balíček:
- aperitív Bitterol,
- šumivé Prosecco Spumante DOC Allini,
- a perlivú pitnú vodu Saguaro.
Táto kombinácia nielenže chutí skvelo, ale vyjde vás lacnejšie ako jedna jediná fľaša značkového aperitívu.
Sladká odmena pre všetkých maškrtníkov
Sladkosť poteší vždy – či už ide o detskú odmenu alebo malú radosť pre dospelých. Namiesto jednej tabuľky čokolády za 2,19 eur si v Lidli za rovnakú cenu doprajete hneď tri sladké prekvapenia:
- oblátky Tastino Terezka,
- oplátky Scouty s arašidovým krémom,
- a mliečnu čokoládu od Mister Choc.
Za jednu cenu máte sladké potešenie pre malých aj veľkých. Prečo sa uspokojiť s jednou maškrtou, keď môžete mať rovno tri?
Privátne značky Lidla majú najlepší pomer ceny a kvality
Tieto príklady ukazujú, že Lidl vie priniesť chuť aj kvalitu za férové ceny. Jeho privátne značky si obľúbili zákazníci na celom Slovensku. Potvrdzujú to aj ocenenia Best Buy, kde Lidl získal tento rok až 10 medailí naprieč kategóriami.
Neplaťte viac, než musíte. S Lidlom si môžete dopriať kvalitné jedlo aj nápoje a zároveň mať istotu, že vaša peňaženka neutrpí. Vďaka praktickým kombináciám produktov šetríte nielen financie, ale aj čas pri rozhodovaní, čo si dať do košíka. Zároveň máte istotu, že za svoje peniaze dostávate maximum.
Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou Lidl.