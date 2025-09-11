Štvrtok11. september 2025, meniny má Bystrík, zajtra Mária, Mia

Neplaťte viac, ako musíte: Lidl prichádza s novinkou, ktorá šetrí čas aj peniaze

Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch (Zdroj: Getty Images) Advertoriál Zobraziť galériu (5)
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
Advertoriál

Každý z nás si pri nákupoch rád dopraje kvalitné a chutné produkty, no zároveň nechce zbytočne míňať. Existuje riešenie, ktoré spája to najlepšie z oboch svetov, a to výbornú kvalitu za dostupné ceny.

Vďaka širokej ponuke privátnych značiek si môžete v Lidli vyskladať chutné jedlá či nápoje, a pritom minúť menej, než by ste čakali.

Kompletná grilovačka za cenu značkovej fľaše kečupu

Grilovanie patrí medzi obľúbené letné aktivity Slovákov. No ak ste si mysleli, že kvalitná grilovačka musí byť drahá, Lidl vás presvedčí o opaku. Zatiaľ čo jedna fľaša značkového kečupu stojí 4,99 eur, v Lidli za rovnakú sumu získate celý základ na chutné posedenie:

Výsledkom je plnohodnotná grilovačka pre rodinu či priateľov.

Zdroj: Lidl
Zobraziť galériu (5)
Zdroj: Lidl

Osviežujúci drink, ktorý poteší peňaženku aj chuťové poháriky

Ak hľadáte jednoduchý spôsob, ako pripraviť svieži miešaný drink, Lidl má pre vás riešenie. Kým za známy fernet zaplatíte 9,19 eur, v Lidli za rovnakú cenu vyskladáte celý osviežujúci set:

Za rovnakú cenu teda získate nielen kvalitný nápoj, ale aj doplnky, vďaka ktorým si doma jednoducho pripravíte miešaný drink na letný večer.

Zdroj: Lidl
Zobraziť galériu (5)
Zdroj: Lidl

Známy letný hit kúpite ešte lacnejšie

Aperol Spritz je nápoj, ktorý sa stal symbolom leta. V reštauráciách či baroch si zaň priplatíte, ale Lidl ukazuje, že štýlový drink si môžete pripraviť aj doma, a to oveľa výhodnejšie. Fľaša originálneho aperitívu stojí 13,83 eur, no v Lidli si za túto cenu odnesiete celý balíček:

  • aperitív Bitterol,
  • šumivé Prosecco Spumante DOC Allini,
  • a perlivú pitnú vodu Saguaro.

Táto kombinácia nielenže chutí skvelo, ale vyjde vás lacnejšie ako jedna jediná fľaša značkového aperitívu.

Zdroj: Lidl
Zobraziť galériu (5)
Zdroj: Lidl

Sladká odmena pre všetkých maškrtníkov

Sladkosť poteší vždy – či už ide o detskú odmenu alebo malú radosť pre dospelých. Namiesto jednej tabuľky čokolády za 2,19 eur si v Lidli za rovnakú cenu doprajete hneď tri sladké prekvapenia:

Za jednu cenu máte sladké potešenie pre malých aj veľkých. Prečo sa uspokojiť s jednou maškrtou, keď môžete mať rovno tri?

Zdroj: Lidl
Zobraziť galériu (5)
Zdroj: Lidl

Privátne značky Lidla majú najlepší pomer ceny a kvality

Tieto príklady ukazujú, že Lidl vie priniesť chuť aj kvalitu za férové ceny. Jeho privátne značky si obľúbili zákazníci na celom Slovensku. Potvrdzujú to aj ocenenia Best Buy, kde Lidl získal tento rok až 10 medailí naprieč kategóriami.

Neplaťte viac, než musíte. S Lidlom si môžete dopriať kvalitné jedlo aj nápoje a zároveň mať istotu, že vaša peňaženka neutrpí. Vďaka praktickým kombináciám produktov šetríte nielen financie, ale aj čas pri rozhodovaní, čo si dať do košíka. Zároveň máte istotu, že za svoje peniaze dostávate maximum.

VIAC O PRIVÁTNYCH ZNAČKÁCH LIDLA

Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou Lidl.

Viac o téme: TipyNakupovanieLidl
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovenský národný deň na EXPO Osaka 2025
Slovenský národný deň na EXPO Osaka 2025
Správy
Braňo Deák prezradil, čo by spravil s miliónom eur: Nové zuby aj nastrelené vlasy!
Braňo Deák prezradil, čo by spravil s miliónom eur: Nové zuby aj nastrelené vlasy!
Prominenti
Tk Slovensko na tému: Konsolidácia v číslach
Tk Slovensko na tému: Konsolidácia v číslach
Správy

Domáce správy

Slováci objavili trik, ako
Neplaťte viac, ako musíte: Lidl prichádza s novinkou, ktorá šetrí čas aj peniaze
Domáce
FOTO Expertka naložila Kamenického konsolidácii:
Expertka naložila Kamenického konsolidácii: Niektoré opatrenia nedávajú zmysel, ekonomika takto kľakne!
Domáce
Mimoriadne zvyšovanie dôchodkov: Penzistom
Dôchodcovia, pozor! Sociálna poisťovňa posúva výplaty: Časť penzistov dostane peniaze neskôr
Domáce
Minister Šaško: Očkovanie detí chráni zdravie celej spoločnosti, osvetu posilníme
Minister Šaško: Očkovanie detí chráni zdravie celej spoločnosti, osvetu posilníme
Regióny

Zahraničné

Ďalšie nariadenie z Bruselu!
Ďalšie nariadenie z Bruselu! EÚ zakáže dymové arómy v potravinách: KONIEC údených príchutí sa blíži
Zahraničné
Dielo sa našlo! V
Dielo sa našlo! V parížskom sídle objavili stratený obraz od Rubensa
Zahraničné
Viktor Orbán
Costa cestuje po EÚ: Orbán s ním rokoval v Budapešti o výzvach, ktorým čelí Únia
Zahraničné
Europoslanci schválili zmeny v
Europoslanci schválili zmeny v oblasti financovania: Nová legislatíva je pákou na vládu SR
Zahraničné

Prominenti

Wanda Hrycová pripravuje blízkych
Wanda Hrycová pripravuje blízkych na VOJNU: 10 bodov, čo robiť, keď letí ÚTOČNÝ DRON!
Domáci prominenti
DETAILY tragickej nehody susedky
DETAILY tragickej nehody susedky (†20) Bianky Rumanovej: Auto šoféroval IBA 17-ročný muž!
Domáci prominenti
O sošku Oscara zabojuje
O sošku Oscara zabojuje aj slovenský film: Porota vybrala TENTO!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter na afterpárty po VMAs 2025: Po 50 rokoch si obliekla šaty slávnej Cher!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Vzdelanie je kľúčové! Nové
Vzdelanie je kľúčové! Nové zistenia vedcov: Ľudia bez strednej školy starnú rýchlejšie
Zaujímavosti
Alergia na pohlavný styk?
Alergia na pohlavný styk? Nie je to mýtus, ale REALITA! Odborník prezradil varovné príznaky
Zaujímavosti
POZOR, ak cítite neustálu
POZOR, ak cítite neustálu únavu, nedopĺňajte hneď TENTO vitamín: Túto chybu robí veľa ľudí!
vysetrenie.sk
FOTO Desivé prekvapenie pri návšteve
Desivé prekvapenie pri návšteve WC: V mise číhal obrovský pytón! Had zmizol v potrubí, nik netuší, kde sa skrýva
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci objavili trik, ako
Neplaťte viac, ako musíte: Lidl prichádza s novinkou, ktorá šetrí čas aj peniaze
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

Ekonomika

Kakaový paradox: Ceny na burze výrazne padajú, čokoláda však zostáva luxusom!
Kakaový paradox: Ceny na burze výrazne padajú, čokoláda však zostáva luxusom!
Matky čaká zvýšenie dôchodkov: Ministri odklepli dlho očakávané zmeny! (príklady)
Matky čaká zvýšenie dôchodkov: Ministri odklepli dlho očakávané zmeny! (príklady)
Najbohatším mužom už nie je Musk: Predbehol ho Larry Ellison, pozrite si dôvod!
Najbohatším mužom už nie je Musk: Predbehol ho Larry Ellison, pozrite si dôvod!
Odborári sa tvrdo obuli do konsolidácie: Najväčšie bremeno padne na pracujúcich!
Odborári sa tvrdo obuli do konsolidácie: Najväčšie bremeno padne na pracujúcich!

Šport

VIDEO Vytočený Róbert Mak páli do svojich spoluhráčov: Niektorí nevedia, za aký dres hrajú!
VIDEO Vytočený Róbert Mak páli do svojich spoluhráčov: Niektorí nevedia, za aký dres hrajú!
Slovnaft Cup
Senzácia bola takmer na spadnutie! Slovan prehrával o dva góly, dedina predviedla životný výkon
Senzácia bola takmer na spadnutie! Slovan prehrával o dva góly, dedina predviedla životný výkon
Slovnaft Cup
Opičie gestá, škreky a osobné útoky: Mbappé sa dočkal, zakročila už aj španielska polícia
Opičie gestá, škreky a osobné útoky: Mbappé sa dočkal, zakročila už aj španielska polícia
La Liga
Cisár, vizionár a kráľ v jednom: Všetko najlepšie do futbalového neba, Herr Beckenbauer!
Cisár, vizionár a kráľ v jednom: Všetko najlepšie do futbalového neba, Herr Beckenbauer!
Nemecko

Auto-moto

VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
Novinky
V Prešove dochádza od septembra k zjednosmerneniu viacerých ulíc
V Prešove dochádza od septembra k zjednosmerneniu viacerých ulíc
Doprava
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Novinky
Mercedes GLC EQ: supermozog, superhviezda, superpohodlie
Mercedes GLC EQ: supermozog, superhviezda, superpohodlie
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

9-minútové pravidlo, ktoré zmení vašu pracovnú produktivitu. Prečo to funguje lepšie ako to-do list?
9-minútové pravidlo, ktoré zmení vašu pracovnú produktivitu. Prečo to funguje lepšie ako to-do list?
Motivácia a produktivita
Sociálna poisťovňa posiela tisíckam ľudí sms-ky a e-maily: Pozor, toto NIE JE podvod!
Sociálna poisťovňa posiela tisíckam ľudí sms-ky a e-maily: Pozor, toto NIE JE podvod!
Aktuality
Jesenná únava vám kradne energiu? Toto musíte vedieť, aby ste ju porazili a nezničili si pracovný výkon
Jesenná únava vám kradne energiu? Toto musíte vedieť, aby ste ju porazili a nezničili si pracovný výkon
Motivácia a inšpirácia
Práca namiesto dávok: Od septembra platia prísnejšie pravidlá, pozrite si prehľad zmien
Práca namiesto dávok: Od septembra platia prísnejšie pravidlá, pozrite si prehľad zmien
Aktuality

Varenie a recepty

Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Kedy pridať pretlak do guláša? Mnohí robia túto chybu
Kedy pridať pretlak do guláša? Mnohí robia túto chybu
Rady a tipy
Ako naložiť hovädzie mäso: Delikatesa aj z lacnejšieho kúsku
Ako naložiť hovädzie mäso: Delikatesa aj z lacnejšieho kúsku
Rady a tipy

Technológie

Nový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketa
Nový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketa
Armádne technológie
S týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovede
S týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovede
Veda a výskum
Francúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom čase
Francúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom čase
Armádne technológie
Na svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenosti
Na svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenosti
Armádne technológie

Bývanie

Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku

Pre kutilov

Prečo je jeseň ideálna na výsadbu ovocných stromov a kríkov?
Prečo je jeseň ideálna na výsadbu ovocných stromov a kríkov?
Záhrada
Ako si vyrobiť lahodné víno z bobuľovín, ktoré nazbierate vo voľnej prírode či v záhrade
Ako si vyrobiť lahodné víno z bobuľovín, ktoré nazbierate vo voľnej prírode či v záhrade
Recepty
Akými opatreniami dokážete v dome znížiť náklady na energie? Vstupná investícia je vyššia, časom sa však určite vráti
Akými opatreniami dokážete v dome znížiť náklady na energie? Vstupná investícia je vyššia, časom sa však určite vráti
Stavebný materiál
September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jesenné trendy pre vlasy: Toto sú hity jesene 2025
Zábava
Jesenné trendy pre vlasy: Toto sú hity jesene 2025
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Expertka naložila Kamenického konsolidácii:
Domáce
Expertka naložila Kamenického konsolidácii: Niektoré opatrenia nedávajú zmysel, ekonomika takto kľakne!
Mimoriadne zvyšovanie dôchodkov: Penzistom
Domáce
Dôchodcovia, pozor! Sociálna poisťovňa posúva výplaty: Časť penzistov dostane peniaze neskôr
Ďalšie nariadenie z Bruselu!
Zahraničné
Ďalšie nariadenie z Bruselu! EÚ zakáže dymové arómy v potravinách: KONIEC údených príchutí sa blíži
Český paradox: Ruská ropa
Zahraničné
Český paradox: Ruská ropa NIE, na oceľ si presadili výnimku! TOTO má byť dôvod... Reakcia U. S. Steel

Ďalšie zo Zoznamu