Polícia vyhlásila pátranie po 16-ročnej Zoji Snovákovej z Dolného Kubína: Nevideli ste ju?

DOLNÝ KUBÍN - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po nezvestnej 16-ročnej Zoji Snovákovej z Dolného Kubína. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Menovaná je nezvestná od 23. augusta, keď bola naposledy videná o 11.45 h na námestí v Dolnom Kubíne, odkiaľ odišla na neznáme miesto. Mobilný telefón pri sebe nemá. Jej súčasný pohyb a pobyt nie je známy,“ priblížila Kocková.Nezvestná je vysoká 180 centimetrov, má štíhlu postavu, dlhé hnedé vlasy a modré oči. Nad hornou perou má materské znamienko. Oblečenú má bielu mikinu so zipsom a obrázkom holubice na chrbte, slaboružové nohavice a obuté biele tenisky.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na profile polície na sociálnej sieti,“ vyzvala Kocková.