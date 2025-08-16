77-ročný turista nezvestný po túre: Polícia žiada o pomoc pri pátraní

DOLNÝ KUBÍN - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyhlasuje pátranie po nezvestnom 77-ročnom Jiřím Bambasovi. Stratil sa v piatok (15. 8.) na turistike. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Bambas odišiel ráno autobusom z lesníckej ubytovne v Tvrdošíne na turistiku smerom na Veľký Rozsutec. Okolo 18.00 h sa naposledy skontaktoval so svojou sestrou, povedal jej, že do zostupu k autobusovej zástavke to má minimálne tri hodiny. Odvtedy má nedostupný mobilný telefón, nikomu sa doposiaľ neozval. Jeho súčasný pobyt a pohyb nie je známy.
Hľadaný je vysoký 182 centimetrov, štíhlej postavy. Na hlave má plešinu, po bokoch šedivé vlasy. Má hnedé oči a nosí okuliare. Oblečené mál krátke nohavice a košeľu s krátkymi rukávmi. Mal tmavý batoh a turistické palice. „Akékoľvek informácie o nezvestnom je možné oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo súkromnou správou na sociálnej sieti polície,“ doplnila hovorkyňa.