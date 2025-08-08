Polícia vyhlásila pátranie po 17-ročnom Petrovi: Už dva dni o sebe nedal vedieť!

Ilustračné foto. (Zdroj: TASR/Michal Svítok)
BRATISLAVA - Polícia vyhlásila pátranie po 17-ročnom Petrovi Grancovi z Bratislavy. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Menovaný bol naposledy videný v stredu 6. augusta na Kalinčiakovej ulici v Bratislave, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy,“ priblížil hovorca.
Nezvestný Peter (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
Spresnil, že akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.