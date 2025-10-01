Streda1. október 2025, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell

Mimoriadne dôležitá je nielen výroba piva, ale aj jeho načapovanie Advertoriál
Mimoriadne dôležitá je nielen výroba piva, ale aj jeho načapovanie (Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)
© Zoznam/ © Zoznam/
Topky.sk, Video: Topky.sk/Tomáš Hambálek

PLZEŇ - Pivo, ktoré milujú aj Slováci. Legendárny a originálny Pilsner Urquell sa zrodil už v roku 1842. My sme sa boli pozrieť priamo v Plzni, aby sme spoznali jedinečný príbeh slávnej značky.

Pivovar Plzeňský Prazdroj je miesto, kde sa zrodila chuť, ktorá zmenila svet. Pilsner Urquell sa varí výlučne tu – a práve vďaka špeciálnemu postupu varenia a tým najkvalitnejším surovinám má svoju nemennú chuť. Niet divu, že sa stal vzorom pre viac než 70 percent svetových značiek ležiakov.

Pivo, ktoré sa už 183 rokov varí rovnako

Sládok Josef Groll uvaril v roku 1842 celkom iné pivo, než na aké boli v Plzni zvyknutí. Využil svoje znalosti varenia spodne kvaseného ležiaka, ktorý sa nechával 30 dní ležať a zrieť. Práve preto vznikla prezývka ležiak. Pivo Pilsner Urquell sa odvtedy varí takmer 183 rokov z tých istých surovín. Aj dnes sa varí z mäkkej plzenskej vody, jedinečného plzenského sladu vyrobeného vo vlastnej sladovni a zo žateckého chmeľu. 

Základný výrobný proces Pilsner Urquell sa od roku 1842 tiež nezmenil – stále sa využíva trojité rmutovanie. Spočíva v tom, že sa slad zmieša s vodou a varí sa v medených kotloch nad otvoreným plameňom. Unikátny postup sa opakuje trikrát a pivo tak získava charakteristickú vôňu sladových zŕn a vyváženú karamelovú chuť.

Aby sa mohlo overiť, že chuť Pilsner Urquell zostáva nemenná, stále sa zachováva tradícia kontrolného kvasenia a ležania v historických pivniciach v pivovare. Malý objem piva Pilsner Urquell kvasí v drevených kadiach a dokvasuje, teda leží, v drevených sudoch. To umožňuje porovnávať chuť piva uvareného tradičným a súčasným technologickým postupom a zároveň udržiavať nemennú chuť plzenského ležiaka.

Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell (Zdroj: Topky.sk/Tomáš Hambálek a Ján Zemiar)

Najlepšia prehliadka pivovaru, ktorú musíte zažiť  

Ak ste v Plzni, návštevu pivovaru nemôžete vynechať. Plzeňský Prazdroj otvoril v rámci svojej najpopulárnejšej prehliadkovej trasy úplne novú interaktívnu expozíciu venovanú práve surovinám. Čaká vás zážitok, pri ktorom využijete nielen zrak a sluch, ale aj čuch, chuť a hmat. 

Okrem historickej varne uvidíte aj súčasnú varňu s kapacitou takmer tri milióny pollitrových pív denne. Nahliadnite aj do stáčarne, prejdite sa po historických skladoch, ktoré sú kopané ručne a dlhé až deväť kilometrov. Prehliadka pivovaru získala prestížne medzinárodné ocenenie World Travel Awards 2024 a stala sa najlepšou pivovarskou návštevníckou trasou v Európe.

Prvá várka piva Pilsner Urquell sa uvarila 5. októbra 1842. Príďte si tento moment pripomenúť v sobotu 4. októbra 2025 na festival Pilsner Fest v Plzni. Počas neho môžu návštevníci ochutnať aj nefiltrované pivo vo viacerých podnikoch.

 

Bežne počas roka ho totiž dostanete iba v dvoch podnikoch na celom svete. Oba sú v Plzni - Na Spilce a Na Parkánu. Navštívte najslávnejší pivovar v dejinách piva aj vy!

Tri kľúčové zásady počas čapovania 

Pilsner Urquell sa prvýkrát dostal za hranice v roku 1856, kedy ho hostinský Josef Šedivý priviezol do Viedne. V súčasnosti sa už vyváža do vyše 50 krajín. Pivo Pilsner Urquell sa vyrába iba v Plzni a vždy rovnako - aby však chutilo tak, ako ho v pivovare uvaria, musí sa aj správne načapovať. Hlavnými tromi znakmi správne načapovaného piva sú:

  • čistý, mokrý a studený pohár
  • hustá a krémová pena
  • krúžkovanie

Ľudia pri čapovaní veria rôznym mýtom. Napríklad, že veľké bubliny alebo bublinky, ktoré prichádzajú zospodu pohára, sú správne. Ak ich tam máte, zrejme ste dostali pivo načapované do mastného alebo špinavého pohára - na ňom sa netvoria krúžky a ani sa nezachytáva pena.

Vrchný obchodný sládok Plzeňského Prazdroja Vojtěch Homolka
Zobraziť galériu (3)
Vrchný obchodný sládok Plzeňského Prazdroja Vojtěch Homolka  (Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)

Hviezda sládkov ako záruka kvality

Výčapník hrá v podniku hlavnú úlohu. Nám ho v podniku Na Spilce priamo v areáli pivovaru načapoval Pavel Kovařík, finalista súťaže Pilsner Urquell Master Bartender. Jej cieľom je nielen vybrať tých najlepších výčapníkov, ale aj podporovať a šíriť povedomie o správne načapovanom pive, kvalite a značke medzi spotrebiteľmi.

Pivo má byť príjemným zážitkom, preto si ho nenechajte pokaziť. Nesprávna technika čapovania môže negatívne ovplyvniť vzhľad, chuť aj vôňu piva. A kde zaručene dostanete perfektné pivo? Predsa tam, kde majú Hviezdu sládkov. Je to ocenenie za najlepšiu starostlivosť o čapované pivo. Toto ocenenie udelujú každoročne obchodní sládkovia Plzeňského Prazdroja.

Na webe nájdete mapu, kde sú všetky podniky s hviezdou. Vy ich tak nemusíte dlho hľadať a hneď  viete, kam vyraziť za super pivným zážitkom. Pokiaľ chcete vedieť o pive ešte viac, nezabudnite sledovať profil Sládci v akci na Instagrame.

VIAC O PIVE PILSNER URQUELL

Pohľad na pivovar Plzeňský Prazdroj
Zobraziť galériu (3)
Pohľad na pivovar Plzeňský Prazdroj  (Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)

Galéria: Značka piva Pilsner Urquell sa vyváža do celého sveta

Advertoriál pripravený v spolupráci s Pilsner Urquell.

Viac o téme: PivoPilsner Urquell
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Stretnutie prezidentov Slovenska, Slovinska, Rakúska a Česka pri príležitosti otvorenia výstavy Josip Plečnik
Stretnutie prezidentov Slovenska, Slovinska, Rakúska a Česka pri príležitosti otvorenia výstavy Josip Plečnik
Správy
Slovenský vodohospodársky podnik začal s masívnym čistením zanedbaných štátnych pozemkov
Slovenský vodohospodársky podnik začal s masívnym čistením zanedbaných štátnych pozemkov
Správy
Na Bratislavskom hrade otvorili výstavu Josip Plečnik - stredoeurópsky architekt
Na Bratislavskom hrade otvorili výstavu Josip Plečnik - stredoeurópsky architekt
Správy

Domáce správy

Plečnik sa zaslúžil o
Plečnik sa zaslúžil o pomyselné mosty medzi národmi strednej Európy, uviedol prezident Pellegrini
Domáce
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Počasie nás prekvapí! V
Počasie nás prekvapí! V TÝCHTO okresoch hrozí sneženie
Domáce
VšZP vysvetľuje zmeny v platbách pre nemocnice Agel: Presun financií má priniesť viac starostlivosti
VšZP vysvetľuje zmeny v platbách pre nemocnice Agel: Presun financií má priniesť viac starostlivosti
Banská Bystrica

Zahraničné

Investigatívne vyšetrovanie odhalilo: Toľkoto
Investigatívne vyšetrovanie odhalilo: Toľkoto má Putin tajných potomkov! Žijú v prísnom utajení
Zahraničné
Viktor Orbán
Drsný odkaz Orbána Dánom: Ak priletia cudzie drony, spravte TOTO
Zahraničné
Izrael spustili zastrašovaciu operáciu
Izrael spustili zastrašovaciu operáciu proti flotile s pomoocu smerujúcej do Gazy
Zahraničné
Pracovná doba 13 hodín?
Pracovná doba 13 hodín? Tisíce ľudí demonštruje v Aténach proti zmenám v zákonníku práce
Zahraničné

Prominenti

Nesmrteľné hity Karla Gotta
Nesmrteľné hity Karla Gotta (†80): Ktorý z nich bol populárny v roku vášho narodenia?
Domáci prominenti
Premiéra filmu Franz: Loj
Premiéra filmu Franz: Loj a Kanócz ako ZAMILOVANÉ hrdličky a... Hviezdu z Dunaja NESPOZNÁTE!
Domáci prominenti
Selena Gomez sa VYDALA:
Selena Gomez sa VYDALA: PRVÉ FOTO zo svadobnej hostiny!
Zahraniční prominenti
Viktor Vincze
REAKCIA Vinczeho na konanie STVR: Takto to vidí exmoderátor!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Rande snov sa zmenilo
Rande snov sa zmenilo na nočnú moru: Žena zažila šokujúci moment! Zrazu na svojej nohe pocítila teplú tekutinu
Zaujímavosti
Vyskočil vám tlak a
Vyskočil vám tlak a lieky nezaberajú? TAKTO si s ním poradíte inými spôsobmi
vysetrenie.sk
Pokus o lúpež v
Šokujúce VIDEO: Žene zviazali ruky a chceli ju olúpiť! Zachránila ju odvaha, visela z idúceho auta
Zaujímavosti
FOTO Bizarný systém v Číne.
Absurdná novinka v Číne: Chcete toaletný papier? Najprv si pozrite reklamu, inak máte smolu!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce
Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce

Ekonomika

Skončí tohtoročná konsolidácia fiaskom? Deficit štátneho rozpočtu bol v septembri výrazne vyšší ako vlani!
Skončí tohtoročná konsolidácia fiaskom? Deficit štátneho rozpočtu bol v septembri výrazne vyšší ako vlani!
Americká vláda je v problémoch: Čo to urobí s investíciami?
Americká vláda je v problémoch: Čo to urobí s investíciami?
Dôchodky porastú rýchlejšie: Pozrite si, o koľko by si mohli penzisti od januára prilepšiť! (kalkulačka)
Dôchodky porastú rýchlejšie: Pozrite si, o koľko by si mohli penzisti od januára prilepšiť! (kalkulačka)
Nový rebríček najbohatších Slovákov: Pozrite si, kto kraľuje v TOP 10!
Nový rebríček najbohatších Slovákov: Pozrite si, kto kraľuje v TOP 10!

Šport

Veľké sklamanie na východe: Košice sa v dohrávke s Dunajskou Stredou nezmohli ani na gól
Veľké sklamanie na východe: Košice sa v dohrávke s Dunajskou Stredou nezmohli ani na gól
Niké liga
VIDEO Nečakaný skrat poľskej hviezdy: Swiateková sa s Pekingom rozlúčila trpkým kanárom
VIDEO Nečakaný skrat poľskej hviezdy: Swiateková sa s Pekingom rozlúčila trpkým kanárom
WTA
Tresol dvermi kvôli nezhode s trénerom: Reprezentačná stálica už nenastúpi za národný tím
Tresol dvermi kvôli nezhode s trénerom: Reprezentačná stálica už nenastúpi za národný tím
Ostatné
Kebab a videohry: Haaland odhalil detaily svojho vzťahu... Pre ňu to bude asi trochu trápne
Kebab a videohry: Haaland odhalil detaily svojho vzťahu... Pre ňu to bude asi trochu trápne
Premier League

Auto-moto

Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Predstavujeme
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Doprava
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Novinky
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava

Kariéra a motivácia

Konflikty v práci bez pasívnej agresie? Naučte sa ich riešiť efektívne a s rešpektom
Konflikty v práci bez pasívnej agresie? Naučte sa ich riešiť efektívne a s rešpektom
Vzťahy na pracovisku
Odhaľte tajomstvo mikroprestávok: Ako si ich správne nastaviť, aby ste skutočne nabili energiu
Odhaľte tajomstvo mikroprestávok: Ako si ich správne nastaviť, aby ste skutočne nabili energiu
Motivácia a produktivita
Pracovný horoskop na október: Koho čakajú napäté vzťahy a kto si prilepší finančne?
Pracovný horoskop na október: Koho čakajú napäté vzťahy a kto si prilepší finančne?
KarieraInfo.sk
Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2025: Otvorte si bránu k budúcemu štúdiu
Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2025: Otvorte si bránu k budúcemu štúdiu
Som študent

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Ako ošúpať špekáčky: Bez črievka chutia oveľa lepšie
Ako ošúpať špekáčky: Bez črievka chutia oveľa lepšie
Rady a tipy
Recept na mramorový tekvicový chlebík, ktorý rozvonia kuchyňu
Recept na mramorový tekvicový chlebík, ktorý rozvonia kuchyňu
Koláče a torty

Technológie

Máme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieť
Máme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieť
Filmy a seriály
Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Android
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Veda a výskum
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
Armádne technológie

Bývanie

Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!

Pre kutilov

Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Záhrada
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako vzťah nenechať rozpadnúť: Oživenie iskry a vášne po rokoch môže byť jednoduchšie ako tušíte, tohto sa držte
Partnerské vzťahy
Ako vzťah nenechať rozpadnúť: Oživenie iskry a vášne po rokoch môže byť jednoduchšie ako tušíte, tohto sa držte
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Investigatívne vyšetrovanie odhalilo: Toľkoto
Zahraničné
Investigatívne vyšetrovanie odhalilo: Toľkoto má Putin tajných potomkov! Žijú v prísnom utajení
Na trhu sa nachádzala
Domáce
Na trhu sa nachádzala nebezpečná obuv! Inšpekcia VARUJE, hrozia pomliaždeniny a zlomeniny
Parlament rieši zákaz energetických
Domáce
Parlament rieši zákaz energetických nápojov: Szalay vysmial Ferenčáka, tú dôvodovú správu písal ChatGPT?
Vládny špeciál znova v
Domáce
Vládny špeciál znova v hlavnej úlohe: Taraba zobral do Bruselu známeho influencera! Srandičky na palube

Ďalšie zo Zoznamu