Niektoré prekročenia rýchlosti by mohli byť závažným porušením predpisov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Prekročenie povolenej rýchlosti v obci o 30 kilometrov za hodinu a mimo obce o 40 kilometrov za hodinu by po novom mohlo byť kvalifikované ako závažné porušenie pravidiel cestnej premávky. Elektrické kolobežky, ktoré dokážu ísť rýchlejšie ako 25 kilometrov za hodinu by mohli byť zakázané. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, ktorú do pripomienkového konania predložilo Ministerstvo vnútra (MV) SR. Návrh novely zákona prináša aj ďalšie zmeny.