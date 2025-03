Kvôli šíreniu nákazy MIMORIADNE zasadala vláda: Nasadíme armádu!

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Vláda v pondelok odobrila presun rezervy vo výške desať miliónov eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa v prospech kapitoly Ministerstva vnútra (MV) SR v súvislosti s výskytom vírusu slintačky a krívačky. Financie sú určené na úhradu výdavkov súvisiacich s úlohami a opatreniami civilnej ochrany počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Tlačová konferencia po mimoriadnom rokovaní vlády o slintačke a krívačke (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Finančné prostriedky, ktoré budú vynaložené na úlohy a opatrenia civilnej ochrany počas mimoriadnej situácie, sa predpokladajú na sumu celkovo desať miliónov eur. Navrhuje sa tieto finančné prostriedky uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa v prospech kapitoly Ministerstvo vnútra SR, následne zabezpečiť ich presun do rozpočtov dotknutých subjektov, podľa verifikácie výdavkov na úlohy a opatrenia civilnej ochrany, resp. vykonané záchranné práce,“ uvádza sa v materiáli.

V rámci vykonávaných úloh a opatrení sú vykonávané najmä činnosti na záchranu a ochranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ale aj činnosti na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou vykonávaných opatrení sú aj činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie jej následkov.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Policajtom budú v rámci úloh súvisiacich so šírením SLAK pomáhať i vojaci

Policajtom budú pri zabezpečení verejného poriadku na vnútorných hraniciach SR a strážených objektov v súvislosti so šírením slintačky a krívačky (SLAK) pomáhať aj vojaci. Vyplýva to z návrhu na vyčlenenie profesionálnych vojakov, ktorý v pondelok schválila vláda. "Vláda SR podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s výskytom vysoko nákazlivého vírusu slintačky a krívačky na území SR od 25. marca 2025 od 13.00 h. Vzhľadom na to, že sily a prostriedky Policajného zboru nepostačujú na plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením verejného poriadku a strážených objektov, navrhuje sa vyčlenenie profesionálnych vojakov na plnenie úloh Policajného zboru," ozrejmil rezort obrany, ktorý za návrhom stojí.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Vyčlenení vojaci budú nasadení do spoločných hliadok s policajtami. Budú pomáhať pri udržiavaní verejného poriadku v blízkosti všetkých bývalých hraničných priechodov SR s Maďarskom a vybraných hraničných priechodov s Rakúskou republikou a pri zabezpečovaní vybraných strážených objektov. Návrh hovorí o možnosti vyčlenenia vojakov do 31. mája tohto roka.

9:35 Na svojom pondelkovom mimoriadnom rokovaní bude vládny kabinet riešiť najmä technické aspekty slintačky a krívačky (SLAK). Pred rokovaním vlády to uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Podľa neho je to viac-menej "také technické" rokovanie. "Máme technické riešenie z pohľadu nasadenia zložiek a väčšej kooperácie. Sú potrebné aj nejaké finančné zdroje - nakupuje sa dezinfekcia a s tým súvisiace rôzne kroky a opatrenia," spresnil.

Vyjadrenie Richarda Takáča z Úradu vlády SR o slintačke a krívačke (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Takáč podľa svojich slov podá aktuálnu informáciu o slintačke a krívačke predsedovi vlády a ministrom. "Budem ich informovať o tom, kde sa momentálne nachádzame," priblížil."Vyzývam zároveň na dodržiavanie všetkých opatrení aj samotných poľnohospodárov. Spoločne to musíme nejako zvládnuť," dodal agrominister.

Príchod Ladislava Kamenického na Úrad vlády SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Slintačku a krívačku potvrdili v nedeľu na Záhorí

Dobytok na farme v Plaveckom Štvrtku v okrese Malacky začnú pre nákazu slintačky a krívačky likvidovať pravdepodobne v stredu (2. 4.). Po rokovaní Ústredného krízového štábu to v nedeľu večer vyhlásil minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD). Na farme je vyše 3500 kusov dobytka.

„Pravdepodobne od stredy dôjde k utrácaniu týchto zvierat na základe legislatívy, nutnosti a povinnosti. Nie je tu nejaká benevolencia, nikto si to tu nevymýšľa, je to nutnosť, aby sme ochránili celú spoločnosť, celé Slovensko," uviedol. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) doplnil, že nákaza sa pravdepodobne do chovu dostala z farmy v maďarskej obci Levél, odkiaľ ju mohol priniesť pracovník približne 17. marca

Ochorenie slintačky a krívačky bolo doteraz potvrdené v piatich chovoch dobytka na juhu a západe Slovenska - v Medveďove, Ňárade, Bake, v obci Lúč na Ostrove a v Plaveckom Štvrtku. Prvé tri ohniská boli odhalené 21. marca, štvrté 25. marca a posledné v nedeľu. Inkubačná lehota ochorenia je podľa veterinárov sedem až 14 dní.