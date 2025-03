Koaličná kríza na vrchole: Prezident si do paláca zavolal Huliaka, KĽÚČOVÝ rozhovor, bude z neho minister?

Huliak sa stretáva s prezidentom Pellegrinim. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Po správe dňa si to premiér nasmeroval do paláca

Fico chcel už 17. februára predložiť prezidentovi konkrétne návrhy na personálne zmeny vo vláde, ak nedôjde k dohode vnútri strán Hlas-SD a SNS. Teraz však došlo k úprave koaličnej dohody, podľa ktorej prišli Hlas-SD aj SNS o jedno ministerstvo, čo Fico označil za správu dňa. Pellegrini od neho chcel na oplátku 76 podpisov poslancov, ktoré budú zaručovať formálnu väčšinu v parlamente.

Fico prezidentovi túto listinu zrejme už priniesol, no teraz nastáva otázka personálnych obsadení postov na športovom rezorte a ministerstve MIRRI. Práve strane Smer-SSD budú tieto dva rezorty politicky patriť. Rudolf Huliak sa zrejme po vzájomných dohodách už veľmi pravdepodobne stane ministrom cestovného ruchu a športu, čo sa stretlo s veľkým nepochopením v opozícii.

Rudolf Huliak (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pre vymenovaním ešte prišla na rad diskusia

Termín ústavného aktu odvolania a vymenovania ministra nateraz stanovený nebol. O ďalšom postupe bude kancelária prezidenta SR informovať v najbližších dňoch. Na ten zrejme príde až po pondelňajšom vzájomnom rozhovore Huliaka a Pellegriniho z 3. marca 2025.

Prezidentský palác (Zdroj: SITA/Jozef Jakubčo)

Počet vládu podporujúcich poslancov podľa Šutaja Eštoka narástol na 77

Koalícia má v súčasnosti de iure podporu 77 poslancov Národnej rady (NR) SR. Vyhlásil to líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok v reakcii na deklaráciu o podpore vlády zo strany štyroch poslancov okolo Rudolfa Huliaka (nezaradený). Šutaj Eštok zároveň oznámil, že rešpektuje nomináciu Huliaka na post ministra cestovného ruchu a športu. Bol by tiež rád, ak by sa na budúci týždeň poslanci venovali voľbe nového predsedu NR SR.

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

"Dnes máme de iure 77-člennú väčšinu v parlamente. Myslím si, že to zohľadňuje to, čo aj predseda vlády ohlásil a rovnako to reaguje na snahu troch predstaviteľov politických strán - predsedu Smeru-SSD Roberta Fica, predsedu SNS Andreja Danka a mňa ako predsedu Hlasu - na to, aby sme zastabilizovali situáciu v rámci vládnej koalície, aby sme sa prestali venovať samým sebe, a aby sme opäť začali pracovať pre ľudí," povedal.

Opozícia bije na poplach

Nominácia Rudolfa Huliaka na post ministra cestovného ruchu a športu iba dokazuje, že tento rezort je len "trafikou, ktorá má umožniť kupčenie s hlasmi v prípade hrozby rozpadu koalície".

Podpredsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Števulová zdôraznila, že Huliakova nominácia nie je len popretím ambície podporovať šport a odborne riadiť ministerstvo, ale je celkovo krokom proti budúcnosti Slovenska. "Človek s hulvátskymi vyjadreniami ako Rudolf Huliak by vôbec nemal mať miesto v slušnej spoločnosti, nieto ešte prístup k ministerskému postu," upozornila.

Zuzana Števulová a Lucia Plaváková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Aký je to signál pre mladých ľudí a ich budúcnosť na Slovensku, ak má byť krajina spravovaná človekom, ktorý okrem nenávistných vyjadrení, polarizujúcich spoločnosť, inklinuje aj ku konšpiráciám," dodala. Koaličná kríza podľa nej v žiadnom prípade vyriešená nie je.