Novela ministerstva spravodlivosti dovoľuje, aby v senátoch Najvyššieho súdu boli aj sudcovia z iných súdov

BRATISLAVA - Novela zákona o sudcoch a prísediacich z dielne ministerstva spravodlivosti (MS) len "dovoľuje", aby členmi disciplinárnych senátov boli aj sudcovia z iných súdov, ako z Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Uviedla to predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová, ktorá reagovala na štvrtkovú kritiku poslankyne Márie Kolíkovej o (SaS) tom, že podľa predmetnej novely by mala Súdna rada SR rozhodovať o zložení sudcov senátov na NSS.

"Súdna rada SR rozhodla a hlasovala o všetkých sudcoch, ktorí sa stali sudcami pri vzniku Najvyššieho správneho súdu SR, ako aj o všetkých doterajších prísediacich sudcoch disciplinárnych senátov. Tak totiž právnu úpravu nastavila vláda, v ktorej bola ministerkou spravodlivosti Mária Kolíková, a schválil vtedajší parlament. Vtedy s tým poslankyňa žiaden problém nemala," vysvetlila Kosová.

V tejto súvislosti tiež poslankyňu vyzvala, aby opakovane nezaťahovala súdnu radu do politických prestreliek a nezneužívala ju na získanie politických bodov.

Opozičná poslankyňa Mária Kolíková vo štvrtok poukázala na to, že novela zákona o sudcoch a prísediacich, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložil rezort spravodlivosti, zásadne mení obsadenie disciplinárnych senátov NSS, ktoré rozhodujú o tom, či sudca pochybil alebo nie. O ich výbere by po novom mohla rozhodovať Súdna rada SR. Kolíková túto navrhovanú zmenu označila za nebezpečnú, pretože súdna rada bude môcť podľa nej rozhodovať o tom, ktorí sudcovia sú pre ňu pohodlní a nepohodlní.