Cieľom premiéra je zabezpečiť 79 poslancov podporujúcich koalíciu, tvrdí minister Takáč

BRATISLAVA - Cieľom premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a všetkých koaličných partnerov je zabezpečiť 79 poslancov podporujúcich koalíciu v parlamente. Po rokovaní vlády to uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Nechcel však špekulovať o lehote, v ktorej sa zrodí finálna dohoda a oznámi riešenie. "Veľmi intenzívne sa o tom rokuje," uistil.

Podpredseda vlády SR pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD) nepozná priebeh rokovaní o zmenách vo vláde. Vie, že sa rokuje o viacerých požiadavkách. "Neviem to ovplyvniť," uviedol k dynamike rokovaní a hľadania riešenia. Výsledok rokovaní sa však verejnosť podľa neho určite nedozvie pred štvrtkovou (20. 2.) cestou predsedu vlády do USA. "Nie, určite nie," potvrdil.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) nemá vedomosť o tom, že by v rámci rekonštrukcie vlády bol v hre aj rezort školstva. Hlas si podľa neho uvedomuje, že dvoch poslancov zo strany vylúčili a jeden poslanec odišiel. "Pomery sa zmenili a sme pripravení zmenu týchto pomerov reflektovať v zmene v zastúpení vo vláde," poznamenal Drucker. Považuje za zbytočné špekulovať o výmene postov. Ak by bola konečná dohoda v koalícii, verejnosť by o nej už vedela, dodal.

Koaliční lídri tieto dni rokujú o riešení problémov v koalícii

Na situáciu v koalícii reagoval aj podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD). Veci sa podľa neho vyvíjajú dobre a v určitom momente sa návrhy, ktoré sú na stole, pretavia vo výsledok. Koaliční lídri tieto dni rokujú o riešení problémov v koalícii. Premiér Robert Fico dal partnerom z Hlasu-SD a SNS do pondelka (17. 2.) ultimátum, aby si vyriešili situáciu s odídencami v ich stranách a priniesli riešenie na obnovenie stálej vládnej väčšiny v parlamente. Avizoval, že v opačnom prípade prezidentovi Petrovi Pellegrinimu predloží svoje návrhy na personálne výmeny vo vládnom kabinete. Prezident zatiaľ podľa vlastných slov definitívny návrh rekonštrukcie vlády nedostal.