ZLOM v koaličných rokovaniach: Po Dankovom kroku prekvapil aj Ferenčák, náhly presun do Bratislavy!

BRATISLAVA/KEŽMAROK - Po týždňoch rebelovania sa zdá, že aj u poslanca Jána Ferenčáka z Hlasu-SD sa zmenila priorita hodnôt a pokúsi sa rokovať o budúcnosti koalície. Oznámil to v utorok 18. februára ráno na ceste do Bratislavy z Kežmarku. Podľa neho je dôležité sa vyhnúť predčasným voľbám.

Dlhú dobu sa javilo, že skupina okolo Samuela Migaľa, ktorú evidentne ešte stále Ferenčák ako primátor mesta Kežmarok podporuje, nebude ochotná len tak jalovo pristúpiť na podmienky zvyšku vládnej koalície. Teraz sa ale zdá, že prišiel zlom, kedy zareagoval aj samotný Ferenčák, ktorý je doslova jazýčkom na váhach krehkej parlamentnej väčšiny.

Ferenčák ako podpredseda vlády?

Už vo viacerých prípadoch sa špekulovalo o to, či mu Smer neprisľúbil pozíciu podpredsedu vlády pre Plán obnovy. Ferenčák potom vyhlásil, že mieni byť poslancom a primátorom aj naďalej, čo by pôsobenie v tak vysokej vládnej pozícii vylučovalo.

Zmenil názor, témou rokovaní budú eurofondy a stabilita koalície

Kežmarský primátor a ešte stále člen Hlasu-SD Ferenčák však v utorok 18. februára ráno náhle zmenil názor. Rozhodnutie oznámil na ceste do Bratislavy cez video na sociálnej sieti. "Zmena plánu. Od rána cestujem do Bratislavy, kde ma čaká množstvo stretnutí a rokovaní. Snahou bude nájsť stabilitu a podporu všetkých 79 poslancov súčasnej vládnej koalície a tým pádom predísť predčasným parlamentným voľbám. Témou bude aj to, ako zvýšiť čerpanie eurofondov, aby sme každý deň nepočúvali o problémoch v kultúre, aby sme sa vôbec nevenovali otázkam, či Slovensko patrí do EÚ a NATO," povedal Ferenčák verejnosti vo videu a požiadal ich, aby mu držali palce.