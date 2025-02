V noci bolo na Orave mínus 17 stupňov: Ďalšie dni nočné mrazy zosilnejú!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Silnejšie mrazy v studenom arktickom vzduchu sa začali v noci na dnes. Na Orave sme na niekoľkých staniciach namerali pod mínus 15 stupňov Celzia s minimom v Oravskej Polhore mínus 17 stupňov Celzia," napísali meteorológovia. Chladno bolo aj na juhozápade, napríklad na východe Podunajskej nížiny bolo mínus desať stupňov. Naopak, v oblastiach, kde sa udržala oblačnosť alebo fúkal vietor, bol mráz len slabý. Na Gemeri a v Košickom kraji namerali miestami len okolo mínus troch stupňov.

Nočné mrazy budú ešte silnejšie

SHMÚ očakáva v najbližších dňoch silnejšie nočné mrazy. "No nie všade tieto podmienky nastanú každú noc, pretože lokálne sa udrží oblačnosť, prípadne ostane fúkať slabý vietor. Poklesu teploty pomôže aj snehová pokrývka, no lokalít so snehom je veľmi málo, najmä na krajnom severe a vo vyšších polohách," skonštatovali meteorológovia.

