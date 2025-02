Michelko pripustil možnosť mimoriadnej schôdze: SNS môže stratiť ministerstvo, Kolíková vyzvala k predčasným voľbám

Roman Michelko a Mária Kolíková (Zdroj: Topky/Ramon Leško a Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Koaličný poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Michelko (SNS) pripustil možnosť konania mimoriadnej schôdze, kde by sa vyriešili všetky nominácie neobsadených funkcií. Opozičná poslankyňa NR SR Mária Kolíková (SaS) argumentovala rozpadom vlády aj inštitúcií štátu a vyzvala na predčasné voľby. Pre Michelka sú predčasné voľby poslednou možnosťou, ktorá môže nastať, ak všetko ostatné zlyhá, a nateraz je podľa neho predčasné ich predikovať o nich. Uviedli to v nedeľňajšej diskusii TA3 V politike.

Michelko vyhlásil, že je potrebné doriešiť prípadnú rekonštrukciu vlády a podmienky, za akých bude prijateľná pre všetkých koaličných partnerov. "Čakáme na to, že do druhej polovice týždňa bude politická dohoda. Ak bude politická dohoda, nastanú jasné procesy, ktoré ju potvrdia tým, že sa vykreuujú alebo dokreuujú orgány parlamentu, ale aj množstvo ďalších rád. To bude potom možno mimoriadna super volebná schôdza," avizoval.

Predčasné voľby by boli rezignáciou na to, čo sme sľúbili ľuďom, tvrdí Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kolíková kritizovala, že vládna koalícia rieši posledné mesiace najmä obsadenie funkcií a dôležité veci nezvláda. Férové by podľa nej bolo vyhlásiť predčasné voľby, pričom nová vláda by podľa nej mala pred sebou naozaj vážne výzvy. "Nechajte ľuďom, nech nanovo rozdajú karty, a uvidíme, ako si to ľudia predstavujú," apelovala.

V súvislosti s rekonštrukciou vlády Michelko pripustil, že politické obsadenie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR by sa mohlo zmeniť. Koaliční partneri SNS však podľa neho zároveň musia chápať, že strana musí mať nejaký vplyv. Kolíková opätovne poukázala na nezvládnutia vlády vrátane krokov v rezorte kultúry či na ministerstve životného prostredia.