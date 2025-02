Slováci si teraz môžu vychutnať čokoládu úplne zadarmo: Pozrite, čo preto musíte urobiť

Jednou z najobľúbenejších značiek čokolád na Slovensku je Milka (Zdroj: Milka)

BRATISLAVA - Čokoláda je azda najpopulárnejšou sladkosťou po celom svete. Teraz máte jedinečnú šancu vychutnať si ju úplne zadarmo. Priblížime vám, ako na to.

Podľa dostupných údajov zjedol v roku 2023 každý Slovák približne 3,4 kilogramu sladkostí z čokolády. Myslíte si, že je to veľa? Len pre porovnanie, bežný Nemec jej rok predtým skonzumoval takmer šesť, Američan zhruba deväť a Švajčiar takmer dvanásť kilogramov.

Značka, ktorú pozná každý Slovák

Jednou z najobľúbenejších značiek čokolád na Slovensku je Milka. Už po generácie je recept na jej výrobu prísne stráženým tajomstvom. Názov sa skladá z kľúčových prísad - mlieka a kakaa. Viac ako sto rokov jej lahodnú chuť dodáva mlieko výhradne z alpského regiónu. Poznávacím znamením je aj fialová kravička Milka, ktorá sa v reklame objavila už v roku 1972.

Vedeli ste však, že čokoláda Milka má aj vylepšený vzhľad? Namiesto pôvodných štvorčekov dostali jednotlivé dieliky zaoblenejší tvar, čo ešte viac zjemní váš pôžitok.

Jednou z najobľúbenejších značiek čokolád na Slovensku je Milka (Zdroj: Milka)

Vychutnajte si čokoládu úplne zadarmo

Aj vy si radi pochutíte na lahodných čokoládach Milka? Práve pre vás je pripravená výnimočná akcia, do ktorej môžete zapojiť celú rodinu. Okrem sladkého potešenia môžete získať za čokoládu peniaze späť a maškrtiť úplne zadarmo. Čo preto musíte urobiť?

Jednoduché pravidlá súťaže

Pokiaľ sa chcete zapojiť do súťaže, nižšie vám vysvetlíme celý proces a zopár krokov. Je to rýchle, jednoduché a nezaberie vám to viac ako pár minút.

Kúpte si čokoládu Milka Alpine Milk 90 g alebo 100 g.

Do košíka prihoďte akúkoľvek inú sušienku Milka - na výber máte viacero sladkostí , či už obľubujete chrumkavé sušienky s polevou alebo mäkučké nadýchané pečivo s krémovou náplňou.

Stačia už len dva malé drobnosti – odfotiť produkty a pokladničný blok.

Následne je potrebné ich iba zaregistrovať TU .

Poďte súťažiť ešte dnes!

Chcete súťažiť aj vy? Čas máte už len do 2. marca 2025. Čím rýchlejšie sa zapojíte, tým skôr si môžete vychutnať svoju obľúbenú čokoládu – a tentoraz úplne zadarmo.

Zobraziť galériu (3) Jednou z najobľúbenejších značiek čokolád na Slovensku je Milka (Zdroj: Milka)

Advertoriál pripravený v spolupráci s Milka.