VIDEO Populárna značka otvára dôležitú tému, podporili ju aj osobnosti: Dámy, ako ste na tom vy?

Spoločnosť dm drogerie markt spúšťa novú komunikačnú kampaň #mojepraveja vo všetkých dvanástich krajinách skupiny dm Rakúsko. Zdôrazňuje obraz ľudskosti, ktorý je hlboko zakorenený v hodnotách zákazníkov a spolupracovníkov a odzrkadľuje ju aj slogan „Tu som človekom“.

„Chceme vyzvať ľudí, aby sa zamysleli nad očakávaniami od jednotlivých rolí a vytvorili priestor na sebaurčenie a sebahodnotu,“ opisuje hlavný cieľ Martin Podhradský, konateľ spoločnosti. „Každý človek by mal mať možnosť oslobodiť sa od spoločenských noriem a ísť vlastnou cestou bez toho, aby sa musel neustále prispôsobovať ideálnemu obrazu. Aj preto stojíme za výrokom a hashtagom #mojepraveja.“

Pri odpovedi na dôležitú otázku, „kto vlastne som“, sa musí asi každý z nás hlbšie zamyslieť. Potvrdila to aj influencerka Natália Pažická. „Mám pocit, že v tomto svete, kedy sa toho deje veľmi veľa a rôzni ľudia majú od vás rôzne očakávania, je veľmi ťažké úprimne zistiť, kto vlastne som. Navyše bez toho, aby som bola niečím ovplyvnená.“

Nájdite si cestu k pravému ja

Je málo ľudí, ktorí nemajú komplexy a sú so sebou vo všetkom spokojní. Dôležitým predpokladom na to, aby sme mohli byť prirodzene samými sebou, je fyzické, emocionálne a duševné zdravie. „Kampaň spája dobrú značku a zároveň ženskosť, čo mám veľmi rada,“ zdôvodňuje rozhodnutie podporiť ju influencerka Martina Moma Horňáková.

Motívom kampane #mojepraveja je povzbudiť ľudí, aby prijali svoj zovňajšok, prežívali vlastnú kreativitu a objavovali nový vzhľad. Cielene upozorňuje na tabu a snaží sa povzbudiť najmä ženy, aby sa starali o svoje zdravie a komplexnú pohodu.

Cestu k svojmu pravému ja si hľadá aj úspešná moderátorka a zrelá žena Vera Wisterová: „Je to jedna z mojich priorít, aby som svoje pravé ja začala mať naozaj úprimne rada, autenticky a nefalšovane."

Každý z nás by sa mal cítiť ocenený

Spoločnosť dm drogerie markt sa snaží pomáhať ľuďom cítiť sa dobre vo svojej koži. Zároveň víta každého a oceňuje rozmanitosť, ktorú každý jednotlivec prináša „Najdôležitejším posolstvom je ukázať, že akýkoľvek človek by sa mal cítiť ocenený a prijímaný spoločnosťou,“ približuje Nicol Noseková, marketingová manažérka dm drogerie markt Slovensko.

Pozitívne vníma kampaň aj herečka Kristína Tormová: „Myslím si, že je to o učení sa človeka k vlastnej sebahodnote.“ Kým v minulosti sa až tak nekládol dôraz na jedinečnosť, dnes je to témou dňa. „Už odmalička si tlačím do hlavy, že nie je nič zlé na tom byť sama sebou a pripomínam si, že to znamená byť autentická a pravdivá. Rezonuje to s mojimi hodnotami,“ vysvetľuje svoje zanietenie Sandra Šínová, finalistka Miss Universe.

Rozdielnosť nás posilňuje

Kampaňou #mojepraveja chce dm podporiť aj atmosféru v spoločnosti, v ktorej sa každý môže cítiť pohodlne a rozvíjať sa. „Rozmanitosť v spojení s rešpektom a so záujmom o druhého obohacuje život a je základom dobrého spolužitia. Sme presvedčení, že naše rozdiely nás nerozdeľujú, ale práveže posilňujú a spájajú ako spoločnosť,“ dodáva na záver Martin Podhradský.

