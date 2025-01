MIMORIADNE Útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi: Prvé správy hovoria o DVOCH MŔTVYCH

Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi útočil jeden zo žiakov nožom. (Zdroj: Facebook/Dopravný servis - okres PP, KK, SN)

Aktualizované 14:49 Po útoku nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi hlásia dvoch mŕtvych. Jeden pacient je v kritickom stave. Potvrdila to Danka Capáková z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR. Počet ďalších zranených zatiaľ nie je zistený. Podľa medializovaných indformácií má byť mŕtva 52-ročná učiteľka a jedna zo žiačok. Informujú o tom tvnoviny. Portál tiež uvádza, že podľa ich informácií mal mať útočiaci študent dnes komisionálne skúšky pri prestupe z gymnázia v Kežmarku. Odtiaľ ho mali vyhodiť za to, že sa už vraj spolužiakom vyhrážal útokom aj v minulosti.

Aktualizované 14:40 Na miesto nešťastia ide aj policajný prezident Ľubomír Solák. "Vďaka rýchlemu zadržaniu podozrivého už v súčasnosti nehrozí bezprostredné ohrozenie a polícia vykonáva ďalšie potrebné opatrenia pre zaistenie bezpečnosti," uviedol rezort vnútra.

Aktualizované 14:22 Na miesto nešťastia smeruje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. "Odsudzujem útok žiaka, ktorý na gymnáziu dobodal pani učiteľku a svojich spolužiakov. Okamžite odchádzam na miesto tragédie do Spišskej Starej Vsi. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám obetí a prajem skoré uzdravenie zraneným," uviedol. Spolu s ním smeruje do Spišskej Starej Vsi aj minister školstva Tomáš Drucker. Na mieste by mali podať bližšie informácie.

Aktualizované 14:15 "Môžeme upokojiť verejnosť, že v súvislosti s útokom v Spišskej Starej Vsi sme podozrivú osobu, ktorá bola na úteku, v krátkom čase po skutku zadržali. Na mieste sú všetky záchranné zložky, na prípade intenzívne pracujú. Prípadom sa už zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Ďalšie informácie o mimoriadnej udalosti poskytneme neskôr," informovala polícia.

Žiak mal podľa prvotných informácií vojsť do budovy školy. "Informácie o počte obetí, respektíve zranených, zatiaľ nie sú známe. Bližšie informácie bude možné poskytnúť až po ukončení zásahu," uviedla Capáková.

Podľa informácií TV JOJ sú potvrdené dve obete, tretieho napadnutého človeka resuscitujú. Útočníka zatiaľ nechytili.

Polícia zverejnila fotku páchateľa a verejnosť prosí o pomoc pri pátraní. "18-ročný (S. S.) žiak Gymnázia v Spišskej Starej Vsi sa dopustil závažného protiprávneho konania. Z doposiaľ získaných informácií mal nožom napadnúť učiteľku, ako aj dvoch spolužiakov. Momentálne je na úteku," uviedli.

"Na mieste sú všetky záchranné zložky, na prípade intenzívne pracujú. Žiadame občanov, ak by spozorovali uvedeného mladíka, aby ho nekontaktovali, nesnažili sa ho zadržať, ale aby okamžite volali políciu na linku 158. Ďalšie informácie o mimoriadnej udalosti poskytneme neskôr," dodali.