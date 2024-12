Výška minimálnych odvodov do zdravotných poisťovní sa od nového roka zmení

(Zdroj: SITA/Tomáš Benedikovič)

BRATISLAVA - Od nového roka sa zmení výška minimálnych odvodov do zdravotných poisťovní pre živnostníkov a samoplatiteľov. Je to spôsobené navýšením priemernej mesačnej mzdy. Minimálna výška preddavku vzrastie z doterajších 97,80 eura na 107,25 eura. V pondelok na to upozornila hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Kristína Baluchová.