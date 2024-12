Na Slovensku pribúda počet teplých dní, mrazivých ubúda

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Do budúcna to vyzerá, že teplota bude ešte viac stúpať v tom teplom spektre a ešte viacej klesať v tom chladnom spektre. Zima bude, samozrejme, teplejšia, ale to neznamená, že sa nemôže vyskytnúť obdobie, keď prídu mrazy," povedala Mikulová. Dodala, že Slovensko je v miernom klimatickom pásme, striedajú sa tu rôzne vzduchové hmoty a môže nastať aj mínus 30 stupňov Celzia. Počas roka sa podľa odborníčky zvykne striedať suchšie obdobie s povodňami. "Mohli sme si to všimnúť na našom území na prelome augusta a septembra. August končil ako veľmi suchý mesiac a v septembri sme mali rovno záplavy," skonštatovala.

Vyššie teploty ohrozujú celú biodiverzitu

Vyššie teploty ohrozujú celú biodiverzitu. Na Slovensko prichádzajú živočíchy, ktoré sa tu predtým nenachádzali. Mnohé sú nebezpečnejšie a prenášajú choroby, priblížila Mikulová. "Čo sa týka poľnohospodárov, je veľmi dôležité, aby možno poľnohospodárska výroba prešla na iné typy plodín alebo iné druhy plodín, a tak isto je veľmi dôležité budovať závlahy, lebo sucho bude trápiť poľnohospodárov od jarného obdobia cez leto a niekedy až do tých jesenných dní," podotkla.

Odborníčka nepredpokladá, že by aktuálna zima bola veľmi silná alebo bolo veľmi chladno. "Skôr to bude mať podobný charakter ako predchádzajúce zimy. To znamená, že prídu aj obdobia, keď bude chladnejšie. Bude možnože aj sneh v nižších polohách, čo je síce malá pravdepodobnosť, ale istá pravdepodobnosť tam, samozrejme, je," poznamenala Mikulová. Doplnila, že sneh môže byť aj v Bratislave, otázne však je, ako dlho vydrží.