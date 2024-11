Konflikt v koalícii: Danko kritizuje Migaľa za hrubé porušenie koaličnej zmluvy

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady (NR) SR Samuel Migaľ (Hlas-SD) postojom pri hlasovaní o vládnych novelách z dielne ministerstva cestovného ruchu a športu hrubo porušil koaličnú zmluvu. Vyplýva to z vyjadrenia podpredsedu Národnej rady (NR) SR a lídra koaličnej SNS Andreja Danka. Migaľa zároveň vyzval na účasť na budúcotýždňovom stretnutí so zástupcami športových zväzov.

"Okrem toho, že poslanec Migaľ zablokoval schôdzu NR SR, hrubo porušil koaličnú zmluvu. Nie je podľa koaličnej zmluvy možné, aby akýkoľvek poslanec akejkoľvek strany tak konal. Nikto neovplyvňuje slobodu hlasovania. Chcem ešte raz povedať, že nemáme právo ani nechceme nejako ovplyvniť akéhokoľvek poslanca, máme však právo povedať, že ak to zbehne legislatívnym procesom a poslanecké kluby nemajú k tomu výhrady, tak sme očakávali, že tento zákon prejde," poznamenal na štvrtkovej tlačovej konferencii.

VIDEO SNS k ohrozeniu 60 miliónov eur, ktoré mohli pomôcť športu

SNS k ohrozeniu 60 miliónov eur, ktoré mohli pomôcť športu (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Danko sa vyjadril tiež k argumentu Migaľa, ktorý sa pri hlasovaní o novele zákona o športe neprezentoval a namietal, že sa neakceptoval jeho pozmeňujúci návrh. Šéf národniarov poukázal na to, že poslanec oficiálne žiadny pozmeňujúci návrh nepodal. "Neoficiálne poslal nášmu právnikovi návrh, ktorý je spoločensky nebezpečný," podotkol. Upozornil, že Migaľov návrh mal obsahovať požiadavky financovania z Fondu na podporu športu pre občianske združenia, ktoré majú blízko k ľuďom z jeho okolia.

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

O situácii pri hlasovaní Danko podľa vlastných slov komunikoval s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) aj lídrom Hlasu-SD Matúšom Šutajom Eštokom. "Oceňujem prístup Šutaja Eštoka. Viedol som s ním dialóg a musím povedať, že úprimne som videl, že je zúfalý z Migaľa," skonštatoval. Verí, že parlament návrhy novely zákona o športe a novely zákona o Fonde na podporu športu na budúcotýždňovom hlasovaní schváli. "Nie je to zákon SNS. Toto je zákon, ktorý požaduje športová obec," dodal.S ministrom cestovného ruchu a športu Dušanom Keketim (nominant SNS) a štátnym tajomníkom rezortu Jánom Krišandom poukázali na prínosy navrhovaných úprav pre šport. Keketi deklaroval ochotu rokovať o legislatíve aj na budúci týždeň. "Ide o historicky najlepšiu šancu navýšiť celé financovanie do športu a posunúť šport na úplne inú úroveň, takže my budeme pristupovať konštruktívne aj v tejto veľmi výnimočnej situácii, ale verím a som stále optimista, že zákon prejde a bude platný od 1. januára," dodal.

Migaľ ocenil, že sa hlasovanie odložilo na budúci týždeň a vytvoril sa tak priestor na ďalšie rokovanie. "Ja si myslím, že balík peňazí, ktorý sa v čase šetrenia a uťahovania opaskov podarilo vydobyť na športy a na športovcov, je veľmi záslužná činnosť, ale naozaj budem veľmi rád, keď tieto peniaze neskončia v betóne, ale tam, kde majú patriť, a to teda v športe," dodal. Zákonodarcovia majú podľa neho hlasovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. "Myslím si, že je naša povinnosť, aby sme pracovali a vylepšovali legislatívu," doplnil. Poukázal na to, že na športových novelách chcel pracovať. "Nebolo mi to umožnené," povedal. Deklaroval, že jeho návrhy k legislatíve má minister športu na stole. Vyjadrenia, že mu mal jeho postoj pri hlasovaní vyčítať predseda Hlasu-SD, označil za špekuláciu.Poslanci majú o návrhoch noviel zákona o Fonde na podporu športu a zákona o športe hlasovať vo štvrtok 5. decembra. Pôvodne sa malo o nich rozhodnúť ešte v stredu (27. 11.). Pred hlasovaním o novele zákona o športe sa však v sále neprezentoval dostatok poslancov. Bolo ich menej ako 76. Pri danom hlasovaní sa neprezentoval Migaľ. Namietal, že sa neakceptoval jeho pozmeňujúci návrh. Legislatívu treba podľa neho ešte precizovať.