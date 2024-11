Čakali vytúžené bábätká, nedostatočnou starostlivosťou o ne prišli: Z príbehov dvoch žien z Kramárov mrazí!

Ilustračný obrázok (Zdroj: Getty Images/EvgeniyShkolenko)

BRATISLAVA - Obe boli prvorodičky, na príchod vytúženého bábätka sa tešili a pripravovali, a potom obe postihla obrovská tragédia. A to v rovnakej pôrodnici, zhruba mesiac od seba. Reč je o Veronike a Nikole, ktoré koncom minulého roka zažili najväčšiu bolesť, akú si matka vie predstaviť - ich vytúžené bábätká zomreli ešte pred pôrodom. Čo je dôvodom, a prečo pôrodnica nerobila potrebné vyšetrenia? Dalo sa tragédii zabrániť - aj to sú otázky, ktoré ich budú sprevádzať do konca života. Teraz sa rozhodli rozpovedať ich príbehy.

Príbehy oboch žien sa začali písať v roku 2023. Obe otehotneli zhruba mesiac po sebe, čakali vytúžené dieťatká - synov. Podľa ich slov nemali počas tehotenstva žiadne problémy, ak nerátajú tehotenskú cukrovku v prípade Veroniky a problémy so štítnou žľazou v prípade Nikoly. Ich dieťatká však napredovali, rástli, prakticky všetky skríningy a testy vyšli v poriadku a u svojich gynekológov dostali adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Problémy ale nastali, keď prešli na poradne do pôrodnice, kam ich gynekologičky poslali v 36. týždni tehotenstva. Obe - aj Veronika, aj Nikola sa rozhodli pre pôrodnicu na Kramároch. Na sociálnych sieťach sú k dispozícii viaceré pozitívne recenzie žien, ktoré ich presvedčili, že to bude správna voľba.

Žiadne ultrazvuky, ani pásy

Kým Veronika mala termín začiatkom októbra, Nikola koncom novembra. Nikola chodila na poradne na ambulanciu č. 217 k MUDr. J.Ž., Veronika o pár dverí ďalej, kde sa striedali viacerí lekári - konkrétne MUDr. B.P., M.G. a S.T.. Poradne boli úplne rovnaké - ráno si sadli pred dvere ambulancie, kde sa zhromaždili viaceré ženy, prípadne aj s partnermi. Počkali, kým ich sestrička zavolá dnu, kde skontrolovala krvný tlak, bielkoviny v moči a vypísala ďalší termín. Potom si museli ísť sadnúť znova pred ambulanciu, kde čakali lekára. U neho sa zdržali zhruba 5 minút - skontroloval ich "zo spodu" - teda, ako sa vyvíjajú pôrodné cesty, či je krčok maternice tuhý alebo mäkne, potom s dopplerom skontroloval činnosť srdiečka bábätka, poučil ich o postupe, ak by začali krvácať, alebo sa im čokoľvek nezdalo - a tam poradne končili, poslali ich domov. Počas 4 týždňov, kedy chodili na poradne v pôrodnici, netušili, ako ich dieťatko rastie, či majú v poriadku prietoky, dostatok plodovej vody - nič.

"V rámci pôrodnice som absolvovala rôzne semináre o tehotenstve, dieťatku, pôrode. Pôrodnica mi bola zo začiatku veľmi sympatická. V 36. týždni mi gynekologička robila posledný ultrazvuk, kde mi povedala, že malý má hmotnosť do troch kíl. Na Kramároch som sa počas bežných poradní ultrazvuku nedočkala, lekár sa ma len pýtal, či cítim pohyby. Tým, že som mala placentu umiestnenú vpredu, som pohyby malého cítila veľmi slabo, keďže kopal do placenty. Tento postup bol na každej poradni rovnaký," povedala Veronika. Zlom ale nastal na poslednej kontrole, ktorú mala s MUDr. S.T.. "Lekár nepočul ozvy, tak mi urobil ultrazvuk. A tam už nevedel nájsť prietoky. Prišla za mnou ďalšia lekárka, ktorá mi povedala, že malému nebije srdiečko a poslala ma rovno na príjem na pôrodnicu na 9. poschodie so slovami, že treba dieťa čo najskôr porodiť, najlepšie prirodzene, aby som čím skôr mohla mať ďalšie dieťatko. Bola som úplne mimo," dodala Veronika. Ako povedala, pôrod bol našťastie rýchly a od začiatku jej dávali lieky, aby nič necítila. Pôrod jej museli vyvolať. Keď sa toto stalo, bola 2 dni pred termínom. Na jej prekvapenie bol syn obrovský - mal vyše 5 kíl a 58 centimetrov.

Ďalší šok ale nastal, keď lekári zistili, že dieťa nežije. Podľa Veroniky sa ich správanie úplne zmenilo. "Keď som sa na jednej z poradní spýtala MUDr. M.G., či je všetko v poriadku, či sa malý nepýta von, že som obrovská, mi arogantne odvrkol, nech nevymýšľam, nech vydržím, že dieťa je tam, kde má byť. A keď už zistili, že malý nežije, stiahli chvost a vo všetkom mi zrazu vyhoveli. Mala som izbu sama pre seba, po pôrode som ležala na gynekológii na ôsmom poschodí, nie na šestonedelí na deviatom. Lekári však mali od začiatku hlúpe reči, že sa to stáva, že budem môcť mať ďalšie dieťa, a podobne. Ale ako sa môže niečo takéto stať? Od svojej gynekologičky som odišla so zdravým bábätkom, ktoré zomrelo," hnevá sa Veronika. To, prečo jej nerobili jediný ultrazvuk, nekomentovali. Ba čo viac, boli z toho celého prekvapení. "Na vizite po pôrode sa ma lekári dopytovali, že mi predsa robili ultrazvuk, či tam niečo nezistili, a vtedy som im povedala, že nerobili mi žiaden, čo ich zarazilo. Snažili sa ma presvedčiť o opaku, ale opravila som ich, že jediný ultrazvuk mi bol robený až vtedy, keď MUDr. S.T. zistil, že malý je mŕtvy. Ja som sa týchto vyšetrení dopytovala, ale vždy mi odvrkli, že mi budú robené až pri príjme na pôrodnici," poznamenala Veronika.

Po pôrode bol Veronikin syn poslaný na pitvu do nemocnice Antolská. Záver pitvy po viac ako 3 týždňoch bol, že malý sa udusil, nemal dostatok miesta, no bol úplne zdravý. Veronika však po pôrode mala zvýšené CRP a horúčku, pre začínajúci zápal v tele. Aj keď porodila v piatok 6. októbra, domov pustili ju kvôli komplikáciám až v utorok. Okrem toho mala problémy so šitím po pôrode, ktoré sa jej roztrhlo a týždeň po pôrode musela ísť na prešitie, tentokrát ale do sanatória Koch.

O mesiac rovnaký prípad

Obdobnú skúsenosť s rovnakou pôrodnicou má aj Nikola. Tá mala termín koncom novembra 2023 a rovnako bola prvorodička. Od začiatku mala bezproblémové tehotenstvo, jediný problém mala so skríningom v 13. týždni, kde jej vyšlo vyššie číslo na Downov syndróm, no odber plodovej vody potvrdil, že čaká zdravého synčeka. Poradne u gynekologičky prebiehali štandardne, na ultrazvuky ale musela chodiť do inej ambulancie. V 36. týždni ju gynekologička poslala na poradne do nemocnice, kde bude rodiť. Na poradne chodila k MUDr. J.Ž.. Počas prvej poradne nevedel nájsť tlkot srdca cez doppler, tak ju zobral na ultrazvuk, kde srdiečko počula, no dieťa podľa slov Nikoly neskontroloval. Následne poradne prebiehali štandardne - bez ultrazvukov či pásov. Poslednú poradňu mala deň pred termínom, kde ešte počula cez doppler aj tlkot srdiečka, aj malého cítila. Vyšetrení sa dopytovala, no lekár ju vždy len odbil, že to spravia až v pôrodnici.

Následne bol však sviatok (Deň boja za slobodu a demokraciu - poznámka redakcie), a tak jej v ambulancii napísali termín hospitalizácie až o týždeň. Medzitým ju nik neskontroloval. Ako povedala, ešte v utorok a stredu cítila pohyby dieťaťa, potom ho už necítila takmer vôbec - ale upokojovala sa tým, že už asi nemá dostatok miesta a celé tehotenstvo bol lenivejší. A potom prišiel deň hospitalizácie, kde zistila, že jej vytúžený syn už nežije. "Hneď ma odviezli na pôrodnú sálu, zaviedli mi vyvolávaciu tabletu aj epidural, aby som nič necítila. Dosť som sa potrápila, porodila som až na ďalší deň ráno. Rovnako sa však zmenila ich rétorika - zrazu sa pýtali, či je všetko v poriadku," povedala Nikola s tým, že jej lekári následne hovorili, že o pol roka sa môže pokúšať znova otehotnieť. Malého následne poslali na pitvu na Antolskú, záver bol, že pochybili lekári a mala zdravé dieťa, ktoré sa udusilo, mohlo si prisadnúť pupočnú šnúru. V porovnaní s Veronikou mali správu z pitvy do pár dní, nečakali týždne. Malý sa narodil s mierami 3840 gramov a 52 centimetrov.

Zamietavé stanovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Na prípad oboch žien začiatkom tohto roka upozornila poslankyňa Progresívneho Slovenska Simona Petrík. Spolu so ženami bola podať podnety na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podávali ich v rovnaký deň, Veronika už rozhodnutie má od augusta, Nikola ešte stále nie. V prípade Veroniky bolo rozhodnutie zamietavé, so slovami, že medzi 36. a 40. týždňom je odporúčaný jeden ultrazvuk, ktorý jej robila ešte gynekologička. A to aj napriek tomu, že nemocnici vytkli nedostatočnú starostlivosť o pacientku, ktorá mala gestačný diabetes, pred tehotenstvom dva potraty, vyšší vek, no podľa úradu nebola rizikovou pacientkou. Okrem toho zistila, že jej zdravotná dokumentácia, ktorú si vyžiadala kvôli podnetu, cestovala z Kramárov do Ružinova a dostala sa ku nej až po troch týždňoch.

Nikola čakala rovnako dlho, v dokumentácii pritom mala napísané, že mala problém so srdcom, kŕčovými žilami a nespolupracovala pri pôrode, čo nebola pravda. Veronika sa ale hnevá na to, že jej kamarátka, ktorá si v tom čase zaplatila pôrodníka na Kramároch, mala poradne so všetkým - aj ultrazvukom či pásmi. To potvrdzujú nezávisle od seba aj iné ženy, s ktorými sa Topky.sk rozprávali a ktoré rodili na Kramároch - tie, ktoré si pôrodníka zaplatili (v tom čase 300 eur, teraz 500 eur - poznámka redakcie), mali na poradniach aj požadované pásy a ultrazvuky, naopak ženy, ktoré si túto službu nezaplatili, ich nemali.

Nesmierne smutné príbehy

"Sú to nesmierne smutné príbehy, ktoré neprajem zažiť žiadnej žene. Celé tehotenstvo sa tešiť na nového človiečika, ktorý príde do rodiny a nakoniec oňho prísť v úplnom závere. Je to nefér a zodpovední by mali urobiť maximum pre to, aby sa takéto niečo skrátka nestalo. Pitvy oboch detí ukázali, že deti boli úplne v poriadku. Nešťastie … tragédia, poviete si. Súhlasím. No nedalo mi to," napísala Petrík na sociálnej sieti ešte vo februári tohto roku.

"Spoločne s mojím tímom sme sa pozreli na zdravotnú dokumentáciu oboch žien a na základe jej analýzy sme nadobudli podozrenie, že mohlo ísť o zanedbanie zdravotnej starostlivosti v posledných cca 4 týždňoch tehotenstva. Pokým navštevovali poradne u svojich gynekologičiek, všetko prebiehalo štandardne. Odkedy však začali navštevovať ambulanciu na Kramároch, nebolo im ani raz vykonané napríklad CTG vyšetrenie, tzv. „pásy“, vďaka ktorým je možné zistiť ozvy dieťaťa, ani USG. Kontroly podľa ich slov prebehli vždy veľmi rýchlo, rutinne. Aj z dokumentácie vyplýva, že tieto kontroly neboli prispôsobené buď zdravotnému stavu ženy, alebo týždňu, v ktorom sa nachádzala (prenášanie). Nijakým spôsobom nebola zisťovaná veľkosť dieťaťa," dodala.

Opäť tehotné, v strachu a neistote

Obe ženy sú v súčasnosti znova tehotné, Veronika bude čoskoro rodiť, Nikola má termín tesne pred Vianocami. Na obe však predchádzajúce skúsenosti zapôsobili negatívne. "Prvé tri mesiace som neustále riešila, či malého udržím. Následne, či bude v poriadku a napokon, ako ho porodím. Je normálne, keď sa žena bojí, sleduje sa, no ja po skúsenostiach z minulého roka sa viem veľmi jednoducho znepokojiť, bola som už aj na pohotovosti, lebo som mala pocit, že mi odteká plodová voda. Utrpela aj psychika, nie som síce na liekoch, ale nemala som od toho ďaleko," priznala Veronika. Tentokrát sa rozhodla rodiť v Ružinove, a podľa jej slov je starostlivosť tam neporovnateľná. "Vždy čakám aj 2 až 3 hodiny na poradne, kde mi spravia aj ultrazvuk, aj pásy, všetko. Opäť čakám veľké dieťa, malý je otočený koncom panvovým. Aj v súvislosti s gestačným diabetom, ktorý mi bol opäť diagnostikovaný a v súvislosti s minuloročnými skúsenosťami sme sa dohodli na skoršom termíne pôrodu, ktorý bude cisárskym rezom," vysvetlila Veronika. V Ružinove chce rodiť aj Nikola, rodiť chce prirodzene, prvú poradňu už absolvovala a rovnako, ako Veronika, hovorí o úplne inom prístupe. Obe ženy majú v súčasnosti gestačný diabetes.

Čo chcú zmeniť

Dôvody, prečo sa rozhodli zverejniť svoje príbehy, sú jasné - chcú zabrániť tomu, aby sa takéto tragédie znova udiali. Podľa štatistík, ktoré má k dispozícii Simona Petrík z nemocníc na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám totiž pôrodnica na Kramároch má v porovnaní s pôrodnicou Antolská, Ružinov či Banská Bystrica oveľa viac podobných tragédií, ako sa udiali Veronike a Nikole. Aj keď počas niektorých rokov bol počet mŕtvonarodených detí viac v iných pôrodniciach v Bratislave, štatisticky, vzhľadom na celkový počet detí, bol s výnimkou jedného roka najviac tragédií práve na Kramároch. Horšie štatistiky sú ale v Košiciach.

Počet narodených a mŕtvonarodených detí v UNB od roku 2018 do roku 2023. (Zdroj: archív Simony Petrík)

Rovnako ženy chcú docieliť to, aby vznikli štandardy pre nemocnice, ktorými by sa museli riadiť. V rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava sú totiž úplne iné postupy pri poradniach v nemocniciach v každej z troch pôrodníc - teda v Ružinove, na Antolskej a Kramároch.

