Krutá rana pre Simonku (7), Adelku (5) a Jakubka (1)! Ich milovaná mama Dominika (†25) zomrela: Obrovská prosba o pomoc

NÁMESTOVO - Mladá mamička Dominika, matka troch malých detí, bojovala so zákernou chorobou. Pred pár dňami však svoj boj 25-ročná žena prehrala. Ostali po nej Simonka (7), Adelka (5) a Jakubku (1), na ktorých ostal otec sám. Obrovská prosba o pomoc.

Dominika žila so svojou láskou Peťom šťastný život. Spločne vychovávali tri malé deti Simonku (7), Adelku (5) a Jakubka (1). Potom prišla tvrdá rana. Dominika náhle ochorola. Lekári jej diagnostikovali rakovinu, s ktorou dlhé obdobie bojovala. Svoj boj však napokon pred pár dňami prehrala. Peťo tak ostan na tri malé deti sám.

"Dominikin manžel Peťo zostal po jej nečakanom odchode na výchovu a starostlivosť o tri malé deti sám. Okrem zabezpečenia ich materiálnych potrieb musí byť teraz otec pre svoje deti plne k dispozícii aj po emocionálnej stránke, aby sa dokázali vyrovnať s náročnou stratou milovanej mamy. Okrem zabezpečenia rodiny však musí splácať aj hypotéku na rodinný dom, čo bude bez našej podpory veľmi náročné," napísala na portály donio.sk matka mladej mamičky Dominiky Stanka.

Ľudí cez portál prosí o pomoc pre Peťa. "Všetky získané peniaze budú použité na splátku hypotéky, aby sme Peťovi uľahčili prekonať toto náročné obdobie a mohol tak byť oporou deťom. Aj napriek tomu, že je suma hypotéky niekoľkonásobne vyššia, dosiahnutím prvej cieľovej sumy 20 000€ by sme Peťovi pomohli so splátkami na obdobie najbližších troch rokov. V prípade dosiahnutia vyššej sumy budú peniaze použité na ďalšie splátky hypotéky. Zo srdca vám ďakujeme za každú prejavenú podporu v týchto náročných časoch, či už to je solidarita, modlitba alebo akákoľvek finančná pomoc," dodala užialená matka.