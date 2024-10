Poslanci Národnej rady zasadli do lavíc: Tieto návrhy schválili

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Veková hranica výkonu notárskeho úradu sa zvýši zo súčasných 67 na 70 rokov. Notári by tak mohli vykonávať svoju profesiu do 70 rokov. Vyplýva to z novely Notárskeho poriadku, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR schválili.