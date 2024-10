Tragická nehoda motorkára: O život prišiel majiteľ známehi mäsiarsta: Dojímavé slová

Tragická nehoda motorkára (Zdroj: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj, Berto - Poctivé mäsiarske remeslo)

BRATISLAVA - Obrovská tragédia sa stala včera na Pezinskej Babe. Majiteľ známeho mäsiarstva mal dostať šmyk na motorke a naraziť do oprotiidúceho auta. Brutálnu zrážku neprežil.

Majiteľ známeho mäsiarstva Berto Ignác Bertovič včera tragicky zahynul pri jazde na motorke. Nehoda sa stala približne o 13:00 hodine na Pezinskej Babe v smere z Malaciek do Pezinka. Podľa polície mal vodič motocykla v pravotočivej zákrute dostať šmyk a následným pádom a prejdením do protismeru, naraziť do oprotiidúceho auta.

"59-ročný vodič motocykla utrpel zranenia, na následky ktorých zomrel. Vodič osobného motorového vozidla bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Vyšetrovaním dopravnej nehody sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Malackách," poznamenala bratislavská polícia na sociálnej sieti.

(Zdroj: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Kolegovia sú zo straty majiteľa známeho mäsiarstva šokovaní. „Náš kolega odišiel dnes do mäsiarskeho neba. Bol jeden z mála majiteľov mäsospracujúceho závodu, ktorý sa do výroby rozumel. Jeho firma udávala trend a víziu, ako má vyzerať výrobok pre spotrebiteľa. Česť jeho pamiatke!“ poznamenali jeho kolegovia v skupine na sociálnej sieti.

Úmrtie Ignáca Bertoviča zasiahlo aj Róberta. "S veľkou bolesťou v srdci píšem tento status. Tragicky zomrel môj priateľ Ignác Bertovič. Česť tvojej pamiatke Iginko," poznamenal na sociálnej sieti. Úmrtie dôležitej osobnosti známeho mäsiarstva Berto však podľa spoločnosti nebude mať vplyv na prevádzkové činnosti. Spoločnosť bude riadiť manažment.

(Zdroj: FB/Berto - Poctivé mäsiarske remeslo)

„Koordinácia prechodu a vedenia spoločnosti sa uskutoční pod dohľadom dedičov, ktorí nastúpia do vedenia tejto rodinnej firmy. Spoločnosť BERTO ubezpečuje svojich dodávateľov, odberateľov a zákazníkov, že ich výrobky budú aj naďalej dostupné na slovenskom trhu. Vysoký štandard kvality a sortimentu zostane zachovaný tak, ako ich zákazníci poznajú a sú na ne zvyknutí,“ dodal podľa portálu SITA výrobca.