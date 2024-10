Prezident Pellegrini na nástupnej návšteve v Nemecku rokoval o Ukrajine i migrácii

prezident SR Peter Pellegrini a nemecký kancelár Olaf Scholz (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Na úvod návštevy Pellegriniho prijal vo svojom berlínskom sídle spolkový kancelár Olaf Scholz. Následne ho s vojenskými poctami na zámku Bellevue privítal nemecký náprotivok Frank-Walter Steinmeier.Z rozhovorov so Scholzom podľa prezidenta SR vyplýva, že aj u ďalších svetových lídrov prichádza v otázke budúceho vývoja v konflikte na Ukrajine k výzve po "realistickom pohľade"."Už to nemôže byť len o prehnanom optimizme a túžbach, ale je potrebné vyhodnotiť situáciu na fronte," uviedol Pellegrini v krátkom vyhlásení po rokovaniach.

So spolkovým kancelárom sa zhodli, že ak dôjde k rokovaniam a definitívnemu ukončeniu vojnového konfliktu, musí ísť o rozhodnutie Ukrajiny. "Nemôžu iné štáty sveta hovoriť Ukrajine, ako to musí s Ruskom dohodnúť, pretože to by bolo nespravodlivé," podotkol.Zhoda podľa neho je aj na tom, že v súčasnosti nie je realistické, aby bolo možné prijať rozhodnutie o vstupe Ukrajiny do NATO ako súčasť mierového plánu, ktorý predstavil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Tento plán podľa Pellegriniho vlastných slov obsahuje aj kontroverzné a otvorené otázky, o ktorých je ešte potrebné rokovať.

prezident SR Peter Pellegrini a nemecký kancelár Olaf Scholz (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Nemecko je podľa Pellegriniho veľmi dobre informované o tom, čo všetko Slovensko vo vzťahu k Ukrajine robí. Ak bude tuhá zima a vzhľadom na skutočnosť, že 80-90 percent ukrajinských energetických zariadení je zdevastovaných, SR je podľa prezidenta pripravené postarať sa o utečencov z Ukrajiny tak, ako to urobila po začiatku invázie ruských síl z februára 2022.Pellegrini taktiež uistil, že na stole nie je žiadna debata o vyslaní vojakov NATO na Ukrajinu. "NATO sa fyzicky so svojimi vojakmi nezapojí do konfliktu na Ukrajine. To deklarujú aj najvyšší predstavitelia Aliancie a SR sa s tým stotožňuje," zdôraznil.

Prezident SR spolkového kancelára informoval aj o záujme a ochote slovenského rezortu obrany rozšíriť kapacity slovensko-nemeckej prevádzky v Michalovciach, kde opravujú techniku západného typu poškodenú vo vojne na Ukrajine. Zároveň však vyjadril nádej, že tento "opravárenský hub" čoskoro nebude potrebné naďalej prevádzkovať.Pellegrini na margo rozhovorov o migrácii pripomenul, že Nemecko zaviedlo kontroly na svojich vnútorných hraniciach so susednými štátmi. Deklaroval, že SR bude prispievať k ochrane hraníc schengenského priestoru a v tejto súvislosti spomenul aj nedávny summit premiéra SR Roberta Fica, srbského prezidenta Aleksandara Vučiča a maďarského premiéra Viktora Orbána v Komárne."SR si bude poctivo chrániť svoje územie pred nelegálnou aj tranzitnou migráciou. Nebude krajinou, cez ktorú budú môcť migranti smerujúci do Nemecka len voľne prechádzať, aby sme nespôsobovali problémy aj na jeho hraniciach," uzavrel.