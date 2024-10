U Druckera riešia dezinfomácie: Týkajú sa údajného falšovania osobných údajov! Rezort vysvetľuje situáciu

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Vyzerá to tak, že hoaxy nepoznajú hranice. Na najnovšie šírenie nepravdivých informácií upozorňuje rezort školstva. Týkajú sa vydávania náhradného dokladu o vzdelaní pri zmene mena, priezviska alebo rodného čísla.

V rámci balíka školských zákonov, o ktorom v súčasnosti rokuje parlament, vláda navrhla úpravu vydávania náhradného dokladu o vzdelaní pri zmene osobných údajov. Netrvalo však dlho a v súvislosti s návrhom sa začali šíriť dezinformácie o údajnom falšovaní dokladov. Ministerstvo školstva na čele s Tomášom Druckerom (Hlas-SD) však odkazuje, že ide o hoax. „Podľa takejto interpretácie by nemali byť vydávané žiadne doklady, napríklad ani vodičky preukaz, ak osoba získavala vodičské oprávnenie pod iným menom. Ide o dezinformáciu a kampaň, ktorá má navodiť dojem, že ministerstvo chce umožniť neoprávnené zmeny vysvedčení,“ poukázali.

„Používanie mena a priezviska upravuje zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších právnych predpisov. Táto právna norma definuje aj proces zmeny mena a priezviska. V prípade, ak nie je potrebné povolenie, zmena sa robí priamo na matričnom úrade. V situáciách, keď je potrebné povolenie o zmene, na základe žiadosti občana rozhoduje príslušný okresný úrad,“ vysvetlili.

Ministerstvo školstva jasne uviedlo, že do tohto procesu nezasahuje, ani nerieši dôvody zmeny mena, priezviska a rodného čísla, keďže na to nemá právomoc. „Ak však príslušný orgán verejnej moci v súlade so zákonom zmenu zapíše, neexistuje legitímny dôvod, aby občan nemal nárok na vydanie náhradného dokladu o vzdelaní. Naopak, absencia právnej úpravy môže viesť k porušovaniu práv v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi,“ tvrdí rezort.

Rezort školstva pripomína, že už od novembra 2018 je súčasťou zákona o vysokých školách ustanovenie, na základe ktorého vysoká škola “vydá na žiadosť fyzickej osoby, u ktorej došlo k zmene mena alebo k zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia náhradný doklad o absolvovaní štúdia.”

Aktuálny návrh rozširuje nárok fyzickej osoby na doklady o nižšom dosiahnutom stupni vzdelania. Je formulovaný všeobecnejšie, teda neprihliada na konkrétny dôvod: „Škola vydá na žiadosť fyzickej osoby, u ktorej došlo k zmene mena alebo priezviska, náhradný doklad o získanom vzdelaní so zmenenými údajmi najneskôr do 30 dní od podania žiadosti.“