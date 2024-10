Veľký prehľad: V zimnej sezóne z Bratislavy poletíme až do troch desiatok destinácií

BRATISLAVA - Historicky po prvý raz priame lety z Bratislavy s Dreamlinerom s kapacitou 355 cestujúcich, historicky prvé priame lety s biznis triedou s rovným lôžkom do exotiky priamo z bratislavského letiska, možnosť kúpy samostatných leteniek do Dominikánskej republiky, Vietnamu či na Kubu, ale aj nový typ lietadla do Istanbulu s vyššou kapacitou cestujúcich. To všetko prináša zimný letový poriadok na Letisku M. R. Štefánika, ktorý začne platiť zmenou času, od 27. októbra 2024.