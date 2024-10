Lacnejší chlieb od nového roka? Pomôcť by mala znížená daň, tvrdí premiér

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Cena štandardného konzumného chleba by sa mala vďaka poklesu dane z pridanej hodnoty (DPH) od januára budúceho roka znížiť. Na stredajšom brífingu to pri príležitosti Medzinárodného dňa chleba povedal premiér Robert Fico (Smer-SD). V súčasnosti sú najnižšie ceny chleba v niektorých reťazcoch na úrovni cez 1,6 eura za kilogram, kde sa počas niekoľkých rokov vyšplhali z pôvodných 83 - 90 centov.

"Viem, že je veľa argumentov zo strany napríklad obchodníkov, že tá cena sa tvorí inak, ja si však myslím, že ak pri 23-percentnej DPH má ísť všetko hore, hovoria, že to zdražie, tak pri päťpercentnej DPH na potraviny by to malo ísť dole," povedal Fico. Premiér nevylúčil, že v rámci pozmeňovacích návrhov by sa do zoznamu potravín s touto sadzbou DPH mohli dostať aj vajcia či potraviny pre celiatikov.

aktuálne video

Premiér Fico sa zúčastnil na pečení chleba, ministerstvo pôdohospodárstva podpísalo memorandum o spolupráci s pekármi a zväzom obchodu (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Premiér ocenil prácu pekárov a sľúbil, že spolu s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom (Smer-SD) urobia všetko pre to, aby majitelia pekární mali dobré vzťahy s obchodníkmi, aby zarobili a súčasne vedeli dať pracovníkom dobré mzdy. Premiér avizoval, že koncom apríla alebo priamo 1. mája by chcel odpracovať v pekárni celú pracovnú zmenu.

Robert Fico (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Memorandum MPRV s pekármi a obchodníkmi má zvýšiť podiel domácich výrobkov

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) v stredu podpísal memorandum so Zväzom obchodu a Slovenským zväzom pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktoré by malo pomôcť zvýšiť podiel domáceho pečiva na pultoch obchodov. Približne polovica sa totiž v súčasnosti dováža zo zahraničia vo forme polotovarov.

"Spoločným memorandum deklarujeme hlavne to, že budeme robiť všetko pre to, aby boli dostupné kvalitné pekárenské výrobky naprieč celým Slovenskom v obchodných reťazcoch," povedal po podpise memoranda Takáč. "Každý z nás si chce čerstvý chlebík, ktorý sa tu v noci upečie, kúpiť ráno v obchode a nechce tie dopekané veci," dodal minister.

Predseda predstavenstva zväzu pekárov Milan Lapšanský priblížil, že import pečiva tvorí v súčasnosti takmer polovicu predaja napriek tomu, že slovenské pekárne majú dostatočné kapacity na zásobovanie domáceho trhu. "Tu je otázka na obchodníkov, či do budúcnosti netreba zvážiť to, že budú preferovať slovenských producentov, či čerstvého, či dopekaného sortimentu aj s ohľadom na uhlíkovú stopu. Nie je predsa rozumné, aby sme nejaký dopek dovážali z Belgicka," myslí si Lapšanský.

Obchodníci chcú podľa prezidenta Zväzu obchodu SR Filipa Kasanu rozvíjať vzťahy s domácimi pekármi a dodávať ľuďom výrobky, na ktoré sú zvyknutí. "Domáca produkcia je zárukou kvality, treba povedať, bez umiestnenia týchto výrobkov na pulty obchodov by sa dostala len veľmi ťažko do slovenských domácností. To je realita, preto je veľmi dôležitá spolupráca," zakončil Kasana.