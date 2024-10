Nové informácie o streľbe exriaditeľa TANAP-u na psa! Objavujú sa svedkovia: Všetko je inak?

(Zdroj: TASR/Pavol Bendík, FB/My sme les)

Peter Liška, exriaditeľ TANAP-u, počas uplynulého víkendu zastrelil psíka, a to neďaleko len 9 -ročného dievčatka. Podľa iniciatívy My sme les sa v v zákone o poľovníctve v poľovnom revíri zakazuje voľný pohyb psa vo vzdialenosti väčšej ako 50 metrov od osoby, ktorá ho vedie. Uvádza sa tam tiež, že člen poľovníckej stráže je pri plnení úloh oprávnený usmrtiť v revíri voľne sa pohybujúceho psa vo vzdialenosti väčšej ako 200 metrov od najbližšej pozemnej stavby. "To sa nevzťahuje na poľovníckeho psa a na psa s obojkom alebo prsným postrojom, pričom tie musia byť vo výraznej farbe odlišnej od farby jeho srsti," uviedli z iniciatívy. Aktivista Ondrej Kameniar zároveň tvrdí, že Liškovo konanie je absolútne neakceptovateľné.

O prípade však prehovorila aj svedkyňa, ktorá bola po hrôzostrašnom incidente na prechádzke, nakoľko bývajú hneď vedľa. "Tento strašný a srdcervúci incident sa udial predvčerom len kúsok od nášho domu, na križovatke s frekventovaným cyklochodníkom, kam pravidelne chodievame na prechádzky my aj mnohé iné rodiny s deťmi. Mohol to byť náš psík, alebo dokonca jeden z nás, keďže strieľal nebezpečne blízko pani s dcérkou," poznamenala rozhorčená žena.

Podľa jej slov sa psík nachádzal do 200 metrov od najbližšiej stavby. "Krížik je zastrelený psík, krúžok pár desiatok metrov odtiaľ je chata samotného Lišku, ktorá z nejakého dôvodu nie je zapísaná na katastri, plus neďaleko jazero s ďalšou budovou," poznamenala Zuzana a pridal mapu obidvoch miest.

(Zdroj: FB/Z.K.)

Podľa stanoviska exriaditeľa TANAP-u Petra Lišku mal strieľať ďaleko od ľudí. "V okolí neboli žiadni ľudia, o čom som sa dôkladne presvedčil, a tak som bezpečne vystrelil na agresívnejšieho psa. Po výstrele asi zo vzdialenosti 100 metrov nejaká žena krikom privolávala psov. Po chvíli vybehla s košíkom húb v oranžovom oblečení z lesného porastu aj s dieťaťom v červenom oblečení," poznamenal Liška.

To však podľa Zuzany nie je pravda, čo mali dosvedčiť aj viacerí svedkovia. Psík sa mal nachádzať len pár metrov od malého dievčatka, ktoré bola na mieste so svojou mamou. Podľa nej to bolo do 50 metrov a susedia dokonca tvrdia, že to bolo do približne 15 metrov. "Ako si overil, že tam nikto nie je?! Pani s dcérou boli do 15 metrov od psíka a videli ho zomierať! Celý víkend preplakali!! Strašná trauma pre dieťa aj ženu na celý život! Žiadne, že po výstrele vyšli z húštiny a iné sprostosti, čo som čítala v nejakom jeho vyjadrení na nete. Keby bol zakričal "je tu niekto??", tak by asi počuli a vyŠli z húštiny tak isto, ako podľa jeho slov "mali vyjsť z húštiny" po výstrele," skonštatovala Zuzana.

Liška sa bráni, pes bol agresívny

Bývalý riaditeľ TANAP-u Peter Liška okrem toho v stanovisku poznamenal, že za svoje konanie berie plnú zodpovednosť. Zároveň ale dodal, že ak by majiteľka dodržiavala aspoň základné pravidlá vodenia psov do lesov národného parku, takáto nepríjemná situácia podľa neho nenastane. Objasnil, že pri ochrannej službe v súkromných lesoch vo vlastnom území TANAP-u, kde je hospodárom a poľuje tam, napadla jeho sprevádzajúceho poľovného psa, sučku bavorského farbiara, dvojica agresívnych túlavých psov bez viditeľného označenia a náhubkov. Po streľbe mal dokonca útok agresívnych psov pokračovať, načo druhého psa údajne žena odvolala a pripla si ho na obojok.

Aj to však Zuzana zásadne odmieta. Pes totiž trpel vážnym ochorením a len ťažko si vie predstaviť, ako mohol byť agresívny, keď len ledva chodil. Okrem toho je podľa nej aj na fotografii vidieť, že pes mal na sebe viditeľný zelený obojok. "Že dva túlavé psy útočili na jeho fenku?! Aj keď o Liškovi sa hovorí, že púšťa svoju háravú fenku, aby nalákal psy, do ktorých potom strieľa... no v tomto prípade... zastrelený psík DINO bol zachráneným psíkom z útulku, postarší, s chorou chrbticou, žiadne iné zvieratá určite nenaháňal, keďže sám ledva chodil. A nebil sa ani s našimi psami, a to sú samci a susedia. Maximálne zaštekal a zavrčal. To už by Liška musel byť aký James Bond, aby vedel zastreliť presne toho psa, ktorého chce, medzi nie dvoma, ale troma klbčiacimi sa psami," poznamenala rozhorčená žena.

Zábery nie sú vhodné pre citlivé povahy

Exriaditeľ ŠL TANAP-u mal zastreliť psa v blízkosti dieťaťa (Zdroj: Facebook/My sme les)

Okrem toho mal Liška psíka údajne poznať. "Liška rodinu a ich psov pozná. Veď sa na nich aj iných ľudí tu z okolia opakovane agresívne vyvyšoval, že les je jeho súkromným lesom a ľudia tam nemajú čo robiť. Neviem, či to toto ľudské monštrum a jemu podobní viete, no čisto z pozície súkromného vlastníka lesa nie ste oprávnení na niekoho strieľať!! A navyše aj cez súkromné lesy má na Slovensku každý právo prechodu pokiaľ nie je napríklad akútna kalamita, ktorú treba riešiť a les ohradiť... Súkromné lesy nemôže verejnosť využívať na vlastné komerčné účely, čo je v tomto prípade taktiež irelevantné," dodala Zuzana.

Liška podľa stanoviska po incidente zavolal políciu. Privolanú hliadku on sám doviedol na miesto odstrelu, aby tam vykonala povinné úkony. Následne žena išla s hliadkou podať na oddelenie trestné oznámenie. "Ľudsky mi je tejto situácie ľúto, hlavne dcérky majiteľky psa, ktorej som ponúkol zaobstaranie nového psíka," dodal Liška. Podotkol tiež, že majiteľ psov, ktorý celú kauzu medializoval, na hubačke nebol a prišiel až po manželkinom telefonáte.

Polícia eviduje trestné oznámenie

Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová potvrdila, že na Obvodnom oddelení Policajného zboru vo Vysokých Tatrách bolo v tejto súvislosti prijaté trestné oznámenie. Z dôvodu vecnej príslušnosti ho zaslali príslušníkom enviropolície.

Martina Petránová zo Správy TANAP-u v reakcii na incident uviedla, že ide o územie mimo ich správy, patrí však do vyhradeného poľovného revíru TANAP-u, kde pravidelne dochádza k usmrcovaniu lesnej zveri túlavými psami. Správa TANAP-u si však počká na výsledky vyšetrovania.