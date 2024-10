FOTO Michal brutálnu zrážku motocyklu pri Martine neprežil! Mrazivé slová: Chvíľu predtým sa stretol s kamarátom

Medzi obcou Sučany a mestom Turany došlo k tragickej nehode (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

Vážna dopravná nehoda sa stala včera okolo 17:00 medzi obcou Sučany a mestom Turany. Na miesto boli okamžite privolané všetky záchranné zložky. "Na ceste číslo 1/18 medzi obcou Sučany a mestom Turany, okr. Martin dokumentujeme vážnu dopravnú nehodu. Cesta je obojsmerne uzavretá. Žiadame o rešpektovanie pokynov polície na mieste," informovala o tom bezprostredne po nehode žilinská polícia.

Motorkára sa záchranári snažili zachrániť, avšak podľa našich informácií mal zraneniam, žiaľ, podľahnúť. Jeho blízki sú z tejto správy zdrvení. "Miško kamarát, je mi to veľmi ľúto, odpočívaj v pokoji," poznamenal Miroslav. Smutná správa zasiahla aj Katarínu. "Miško odpočívaj v pokoji," poznamenala so slzami v očiach.

Jeden z jeho kamarátov sa s ním mal stretnúť len pár minút pred nehodou. Podľa neho bola vozovka suchá a nehodu si nevie vysvetliť. "Kamarát s ním bol na pumpe 15 min v Turanoch a rozprávali sa tam, veď kamaráti sme všetci a keď prišiel domov, tak po tom ako sa pozdravili na pumpe, tak potom sa to stalo. On bol vždy v pohode. R.I.P Jeden z nás. Nemalo sa to stať. Michal odpočívaj v pokoji," poznamenal Adrián.

Detaily nehody

Podľa polície malo dôjsť z doposiaľ presne nezistených príčin k stredu osobného motorového vozidla značky Volvo a motocykla značky Kawasaki. "36 ročný vodič motocykla utrpel zranenia, ktorým žiaľ na mieste podľahol. 51 ročný vodič motorového vozidla sa na mieste podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom. U nebohého bola nariadená pitva," poznamenala žilinská polícia.

Ako ďalej dodala, "na miesto nehody bol privolaný znalec z odboru cestnej dopravy. Cesta bola z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá. Ďalšie okolnosti, presné príčiny ako aj miera zavinenia tragickej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," uzavrela.