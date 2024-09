Vodiči, pozor! TIETO pneumatiky budú už o pár dní nelegálne: Skontrolujte si, či vám nehrozí pokuta

(Zdroj: Getty Images, Repro foto YouTube/OponeoCoUk)

Nová európska legislatíva sa týka predovšetkým zimných a celoročných pneumatík. Doteraz platilo nariadenie, ktoré spoliehalo na označenie rokmi zaužívaným spôsobom a to kombináciou znakov „M+S“, ktoré jasne odkazuje na charakter gumy. Tieto dve písmenká popisujú anglické slová „Mud+Snow“, čo v preklade znamená blato + sneh a smeli sa používať vo viacerých štátoch.

Od 1. októbra 2024 sa však všetko mení, keďže do platnosti vstupuje uznesenie prijaté na európskej úrovni, ktoré umožňuje využívať len také pneumatiky, ktoré majú symbol s označením „3PMSF“ (angl. Three Peak Mountain Snow Flake). Toto označenie jasne odkazuje na to, že daná pneumatika prešla certifikáciou na to, aby bola považovaná za vhodnú na použitie v zime. Symbol je súčasťou všetkých zimných a celoročných pneumatík už od 1. januára 2018 a tak sa majitelia takýchto pneumatík nemusia ničoho obávať.

(Zdroj: Getty Images)



Hroziť môže pokuta

Ak máte na aute staré zimné alebo celoročné gumy, môže nastať problém. Polícia môže majiteľovi takýchto pneumatík uložiť pokutu, ktorá môže byť vo výške 40 eur. Konkrétne by šlo o porušenie § 38 Osobitosti premávky v zimnom období zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dôvodom zavedenia nového označovania pneumatík bolo konanie niektorých výrobcov, ktorí symbolmi „M+S“ začali označovať aj také pneumatiky, ktoré neboli ideálne na jazdu na snehu alebo boli nebezpečné.