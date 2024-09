AKTUÁLNE V Banskej Bystrici išlo o život! Museli uzavrieť most nad R1

Most ponad R1 v Banskej Bystrici je v havarijnom stave (Zdroj: Facebook/Integrovaný dopravný systém Banskobystrického kraja)

BANSKÁ BYSTRICA - Prvý most pri vstupe do Banskej Bystrice v smere od Zvolena ponad rýchlostnú cestu R1 (Kremničiansky most) uzavreli. Neprejdú ním autá a ani chodci. Dôvodom je jeho havarijný stav. Na mieste o tom Informovali zástupcovia mesta Banská Bystrica. Most nad R1 pri výjazde na Kremničku bolo podľa mesta potrebné uzavrieť z bezpečnostných dôvodov.