Opozícia ľutuje,že prezident nezorganizoval spoločné koalično-opozičné sretnutie

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Prezident SR Peter Pellegrini prijal lídrov opozičných strán (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Ďakujem pánovi prezidentovi za toto pozvanie, mrzí má však, že sa neuskutočnilo pôvodne zamýšľané veľké koalično-opozičné stretnutie u okrúhleho stola," uviedol predseda PS Michal Šimečka. Dáva to i do kontextu s aktuálnym dianím v parlamente. "Na jednej strane oceňujem a súhlasím so slovami pána prezidenta, že vláda by mala riešiť reálne problémy ľudí, len slová však nestačia," poznamenal Šimečka i v kontexte svojho odvolania z postu podpredsedu Národnej rady SR. "Namiesto toho, aby vláda riešila reálne problémy ľudí na Slovensku sa tu koalícia venuje politickej pomste," uviedol.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Lídri KDH i SaS Milan Majerský i Branislav Gröhling tiež ľutujú, že namiesto stretnutia oboch politických táborov s prezidentom sa uskutočnili separátne diskusie. "Spoločné stretnutie by bolo takým symbolom, že prezident chce naozaj spájať Slovensko, teraz to zatiaľ vyzerá tak, že tú spoločnosť aj on trochu rozdeľuje," poznamenal predseda SaS. Verí zároveň, že toto bol prvý krok a Pellegrini naplní slová prednesené na obede, že po vypočutí si názorov oboch strán sa bude snažiť zorganizovať spoločné stretnutie koalície a opozície v Prezidentskom paláci, ktoré nebude len formálnym. Dodal, že opozícia Pellegrinimu ponúkla svoj pohľad na dianie. "Náš dialóg bol slušný, no otvorený, slovník niekedy mierny, v niektorých prípadoch ale i razantný," upozornil.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Spolu s hlavou štátu sa zhodli na tom, že opozícia má mať posty v Národnej rade, ktoré jej prislúchajú. "Nezhodli sme sa však na tom, či má koalícia právo kádrovať predstaviteľov opozície, či majú právo byť na daných postoch," upozornil Gröhling. Dodal tiež, že je rád, že prezident pozval predstaviteľov opozície práve v tomto formáte, teda zástupcov PS, SaS a KDH. Milan Majerský uistil, že KDH sa bude naďalej správať ako konštruktívna opozičná strana.

"Neeskalovali sme doteraz napätie, nepoužívali sme hrubý slovník, nebudeme to robiť ani teraz. Budeme slušnou, no zároveň dôraznou opozíciou, ktorá bude dôrazne upozorňovať napríklad na to, že sa odvoláva predstaviteľ najsilnejšej opozičnej strany z postu, ktorý mu patrí," uviedol. "Vyjadrili sme aj kritiku, prečo sa na okrúhlom stole, kde sa má hľadať pokoj a riešenia pre túto krajinu, nestretla spolu koalícia a opozícia," povedal Majerský. Uistil, že KDH je pripravené sa na takomto stretnutí zúčastniť. Prezident prijal predstaviteľov opozície pár dní po tom, ako vo štvrtok (12. 9.) prijal lídrov koaličných strán.