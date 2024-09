AKTUÁLNE Poslanci sa vrátili do lavíc: Hlasovať sa má aj o odvolaní Michala Šimečku

(Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady SR sa v utorok po víkende vrátili do lavíc. Poslancov čaká aj hlasovanie. V tom utorkovom by mali definitívne rozhodnúť o návrhu novely zákona o ochrane pamiatkového fondu a úprave zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín z dielne koaličných poslancov. Hlasovať by mali aj o návrhu na odvolanie Michala Šimečku z funkcie podpredsedu NR SR.