MIMORIADNY ONLINE Deň 5: Bratislava v pohotovosti, Devín je odrezaný od sveta! Dunaj kulminuje vyššie

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Facebook/HaZZ, SHMÚ)

BRATISLAVA - Dunaj v Bratislave začal v pondelok neskoro večer kulminovať. Hoci sa predpokladalo, že to bude okolo hodnoty 950 cm, hladina stúpla ešte viac. Podľa predpovedí by však už extrémne rásť nemala, no jeho pokles bude trvať dlho. Dobrou správou pre Slovensko však je, že sa dnes dažde vyskytnú už len ojedinele. Situáciu opäť sledujeme online.