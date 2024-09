Pleť si po lete pýta výživu.

Leto, pre mnohé z nás to najobľúbenejšie obdobie roka, nám síce prináša dobrú náladu a mnoho vitamínu D, no zároveň si vyberá daň na našej pleti. Silné slnečné žiarenie, teplo, soľ či chlór a časté pobyty na slnku môžu našu pokožku poškodiť, spôsobiť predčasné starnutie, dehydratáciu aj stratu elasticity. Našťastie, nemusíte hneď utekať do drahých salónov, máme pre vás dostupné riešenia, ktoré si môžete dopriať aj doma, a navyše, za rozumnú cenu!